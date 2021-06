Euro 2021: Sterling délivre l'Angleterre contre la Croatie

L'attaquant Raheem Sterling (au premier plan) a marqué le but de la victoire de l'Angleterre contre la Croatie, dimanche 13 juin 2021 à Londres. AP - Justin Tallis

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Les Three Lions d'Angleterre ont remporté leur premier match dans cet Euro, dimanche 13 juin, dans leur temple de Wembley face à la Croatie (1-0). Grâce à l'unique but signé Raheem Sterling, l'ambitieuse sélection anglaise s'offre les vice-champions du monde et prend un bon départ dans ce tournoi.