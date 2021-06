Euro 2021: Karim Benzema ou le vrai retour face à l’Allemagne

Karim Benzema, qui a fait son retour en Bleu après plus de cinq années sans sélection, sera de toute évidence le joueur à suivre lors de la première rencontre face à l’Allemagne, le 15 juin à Munich, pour le premier match de l'équipe de France dans l'Euro 2021. Le joueur du Real Madrid était apparu pour la dernière fois dans une compétition majeure, lors du Mondial 2014 au Brésil, face à la Nationalmannschaft, qui s’était imposée 1-0 face aux Bleus en quarts de finale.

« Je n’ai pas beaucoup de doute sur ce qu’il va apporter. Le temps le dira, mais je n’ai pas de doute à ce sujet. C’est un grand attaquant qui aime le mouvement. Je ne le connaissais pas, et c’est un bon gars qui s’est bien intégré dans le groupe ». Pour Kylian Mbappé, l’autre vedette des Bleus, l’apport de Karim Benzema au sein de l’effectif sonne comme une évidence.

Oublier le Mondial 2014 au Brésil

Le joueur du Real Madrid, qui a participé sans marquer aux deux dernières rencontres amicales avec l’équipe de France face au pays de Galles et à la Bulgarie, va passer son premier vrai test face à l’Allemagne, dans l’enceinte de l’Allianz-Arena à Munich.

Depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil et le quart de finale perdu face aux Allemands, Benzema n’a plus endossé une telle responsabilité en Bleu lors d’une grande compétition. À l’époque, en panne de réalisme, il avait manqué son rendez-vous avec l'histoire contre la Nationalmannschaft de Joachim Löw, victorieuse (1-0), au prestigieux stade Maracana de Rio.

Benzema avait été pourtant très convaincant jusque-là, avec 3 buts et 2 passes décisives en cinq rencontres. Du Brésil, Benzema doit regretter ces derniers instants de la rencontre où, à l'issue d'un une-deux avec Olivier Giroud, il décidait de frapper fort sous la barre mais trouvait la main ferme de Manuel Neuer.

À la recherche d'un titre avec les Bleus

« Il y a toujours des choses à améliorer. Mais l’essentiel, c’est d’être présent et faire la différence dans les matches importants », dit aujourd’hui l’ancien Lyonnais, certainement le meilleur joueur français de sa génération, victime d'une béquille à la cuisse face à la Bulgarie et qui sera bien apte face aux Allemands.

Depuis la Coupe du Monde au Brésil, de l’eau a coulé sous les ponts et Benzema est devenu le joueur incontournable de la « Maison Blanche ». Son palmarès, avec notamment quatre Ligue des champions et trois Championnats d’Espagne est éloquent, dans un club où il n’est pas simple de s’installer. « Gagner l’Euro c’est un objectif, bien sûr, c’est sur mon chemin, c’est dans ma tête, maintenant on sait que c’est difficile, ce n’est pas gagné d’avance. Je suis hyper motivé, préparé, et je n’attends que ça », a expliqué l'ancien banni sur TF1, affûté comme jamais.

« C'est sympa de le voir revenir », raconte en souriant un supporter des Bleus alors que non loin de lui, un Allemand, maillot du Barça sur les épaules, assure que son équipe n'a pas l'intention de se laisser impressionner par l'attaquant du Real.

L’invité surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, qui a porté le maillot des Bleus à 83 reprises, a esquivé avec malice les questions sur l'élément déclencheur de son retour en Bleu. Mais il ne pourra pas passer à côté d’une bonne prestation face aux Allemands pour enfin tourner la page.

« Non, je ne suis pas stressé du tout. Je suis super content d'être là, de revenir à nouveau en équipe de France », a-t-il avoué lors d’un point presse des Bleus. Benzema, la trentaine saillante, qui joue le plus beau football de sa carrière, n’a jamais remporté le moindre trophée avec les Bleus. Il sait qu’il tient là une chance de briller enfin, avec le maillot aux deux étoiles sur les épaules.

