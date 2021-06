Rugby à XV: le Burkina Faso qualifié pour la prochaine CAN

L’équipe de rugby à XV du Burkina Faso a remporté à domicile, le 13 juin 2021 à Ouagadougou, le tournoi de repêchage pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Les Burkinabè ont fini premiers devant des Camerounais qu’ils ont battus 17-13. Les Burundais, eux, terminent derniers après avoir été écrasés 3-52 par les Burkinabè et 3-81 par les Camerounais. Les Étalons évolueront dans le groupe D de la CAN, contre la Tunisie et le Zimbabwe, durant un deuxième tour prévu en juillet. À noter que cette compétition servira de tremplin vers la Coupe du monde 2023, le champion d’Afrique 2022 étant qualifié pour le Mondial en France.