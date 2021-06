Disparition: Philousports, fan de sports et star de Twitter, est décédé

Philousports, aussi appelé plus communément Philou, est décédé samedi 19 juin, annonce l'agence artistique avec laquelle il travaillait. Ce Français atteint de myopathie était devenu célèbre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, par sa façon de commenter les sports dont il était passionné. Son décès suscite une vive émotion sur la Toile.

Son nom était Philippe. Mais sur Twitter, c'est sous le nom de Philou qu'on le connaissait depuis plusieurs années. Le compte @philousports, créé en avril 2011, était devenu incontournable sur le réseau social pour toute personne aimant le sport en France et dans les pays francophones. Il fut un temps où Philou partageait des courts extraits des buts, des points ou des belles actions vues sur tous les terrains et dans toutes les disciplines sportives. Puis, il s'est mis tout simplement à parler foot, tennis, rugby et autres avec son importante communauté.

« Parler », ou plutôt « écrire ». C'est ainsi que l'on communique sur Twitter. Mais c'est aussi ainsi que Philou s'exprimait le plus souvent. Le Marseillais, fan de l'OM, était atteint de myopathie. Handicapé, il se déplaçait en fauteuil et parlait peu en raison d'une trachéotomie. Ses problèmes de santé, il en a parlé dans plusieurs reportages qui lui ont été consacrés. Le dernier, signé Brut et tourné fin mai, a été diffusé le 18 juin, la veille de sa disparition.

"C'est ça qui me touche. C'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas inutile, quoi."



2 ans après, Brut est retourné voir @philousports chez lui, en Corse. Et beaucoup de choses ont changé pour lui… pic.twitter.com/5ihyiLBJVg — Brut FR (@brutofficiel) June 18, 2021

« Si tu distribues de la bienveillance, elle revient sur toi comme un boomerang », disait Philou, auteur en 2019 du livre « Moi, Philousports », dans lequel il évoquait sa vie, son histoire difficile, ainsi que son bonheur né sur le web et Twitter... Le Twittos, qui aimait aussi beaucoup les jeux vidéo, irradiait d'ondes positives sur ce réseau. Presque une anomalie sur Twitter. Autour de lui, Philou avait créé une vraie communauté fan de ses traits d'humour. Sa notoriété et sa gentillesse lui avaient permis d'assouvir sa passion pour le sport. Plusieurs clubs et ligues s'étaient associés à lui.

« C'est ça qui me touche, les gens qui te disent que tu sers à quelque chose, que tu n'es pas inutile. C'est ça que je veux être. Quand je ne serai plus là, qu'on dise ''putain, Philou il ferait ça, Philou il ferait comme ça'' », confiait encore Philou à Brut.

Sa disparition, à l'âge de 49 ans, laisse le monde du sport français triste. Depuis la Hongrie, où il a joué un match de l'Euro 2021 avec l'équipe de France samedi, Kylian Mbappé a participé aux milliers de messages en hommage à Philou : « Une admirable personne, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Reposes en paix mon Philou. »

Une admirable personne, avec qui j'ai eu la chance d'échanger.

Un exemple pour tous.

Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle.

Reposes en paix mon Philou



😢🙏🏽🕊🙌🏽.... pic.twitter.com/jWo64rPPvQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2021

