Euro 2021: carton plein pour l'Italie, le pays de Galles qualifié en huitièmes de finale

Le Gallois Gareth Bale (à gauche) à la lutte avec l'Italien Leonardo Bonucci (à droite), le 20 juin 2021 à Rome. AP - Riccardo Antimiani

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le groupe A, l'Italie, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021, a battu le pays de Galles (1-0), dimanche 20 juin. Les Italiens terminent en tête avec trois victoires en autant de matches (9 points). Malgré cette défaite, les Gallois sont deuxièmes et directement qualifiés eux-aussi avec 4 points, car dans l'autre match, la Suisse a battu la Turquie (3-1) sans pour autant rattraper son retard à la différence de buts (+1 pour le pays de Galles contre -1 pour la Suisse). La Nati est troisième (4 points) et doit attendre la fin du premier tour pour savoir si elle terminera parmi les quatre meilleurs troisièmes qui joueront les huitièmes de finale. La Turquie, avec trois défaites et zéro point au compteur, est quatrième et éliminée de ce Championnat d'Europe des nations.