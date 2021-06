Jeux olympiques: des spectateurs locaux autorisés à Tokyo 2021 mais…

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont décidé ce 21 juin 2021 d'autoriser des spectateurs locaux avec une jauge de 50% sur les sites de compétition, et dans une limite maximum de 10.000 personnes, selon un communiqué. Mais les compétitions pourraient se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multipliaient de nouveau, ont-ils précisé.

Il pourra y avoir du public local aux Jeux olympiques malgré la pandémie de Covid-19, ont annoncé ce 21 juin les organisateurs de Tokyo 2021. À un mois pile du début des épreuves, ils ont décidé d’autoriser la présence de 10.000 spectateurs au maximum par site sans toutefois dépasser 50% de la capacité d’un lieu de compétition.

Une décision en outre assortie d’une condition : la situation sanitaire ne doit pas se dégrader dans la capitale d’ici au début de ces JO, déjà repoussés d’un an à cause du coronavirus. « Dans le cas où un état d'urgence ou d'autres mesures prioritaires visant à prévenir la contagion seraient mises en œuvre à tout moment après le 12 juillet 2021, les restrictions liées au nombre de spectateurs aux Jeux, y compris les compétitions sans spectateurs, seraient basées sur le contenu de l'état d'urgence ou d'autres mesures pertinentes en vigueur à ce moment-là », précise un communiqué conjoint.

À noter que fin mars, les autorités locales avaient décidé d’interdire la présence de spectateurs étrangers.

Décision sur les Jeux paralympiques au plus tard le 16 juillet

Des directives complémentaires ont par ailleurs été annoncées, à l’issue d’une réunion rassemblent le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP), le Comité d’organisation de « Tokyo 2020 » [1], le gouvernement de la métropole tokyoïte et le gouvernement japonais : « Celles-ci stipulent que les masques doivent être portés dans les lieux à tout moment ; parler à haute voix ou crier sera interdit ; la congestion devrait être évitée au moyen d'annonces appropriées; et les visiteurs doivent quitter les lieux de manière échelonnée. Les spectateurs seront invités à se rendre directement sur les sites et à rentrer directement chez eux, et à prendre toutes les précautions nécessaires lors de leurs déplacements entre les préfectures. » Les mesures détaillées seront dévoilées durant les prochains jours.

Concernant les Jeux paralympiques, prévus, eux, du 24 août au 5 septembre, une décision sera prise au plus tard le 16 juillet 2021, une semaine avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Contre l’avis des experts

Cette décision d’autoriser des spectateurs aux Jeux de Tokyo 2021 va à l’encontre des préconisations des experts. Le 18 juin, durant une réunion, Shigeru Omi, le principal conseiller Covid-19 du pays, avait indiqué que des Jeux olympiques sans spectateurs serait « souhaitables » et le moyen le plus efficace de réduire le risque de propagation du nouveau coronavirus durant cette période.

[1] Ces Jeux olympiques au Japon continuent de s'appeler officiellement Tokyo 2020 malgré leur report à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

