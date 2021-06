Tour de France: le sprinter français Nacer Bouhanni est de retour

Le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) lors de la 4e étape du Tour de France, le 4 juillet 2017 à Vittel AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nacer Bouhanni fait son retour sous les couleurs d'Arkea-Samsic sur le Tour de France (26 juin au 18 juillet) qu'il n'a plus couru depuis 2017. Vainqueur de trois étapes au Giro et de trois autres au Tour d'Espagne, l’ancien champion de France (30 ans) n'a jamais pu faire de même sur le Tour lors de ses trois premières participations. « L'équipe est articulée autour de nos trois leaders : Nairo Quintana, Warren Barguil et Nacer Bouhanni », a annoncé son manager général Emmanuel Hubert. Et d’ajouter : « L'objectif est de nous ouvrir le plus d'opportunités possibles afin de décrocher une victoire d'étape, sans négliger d'autres objectifs au fil de la course. »