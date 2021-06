Euro 2021: Harry Kane, à la recherche de l’efficacité

L’Angleterre et la République tchèque, qui s’affrontent ce mardi 22 juin 2021, peuvent faire tourner leurs effectifs. Les deux sélections sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Harry Kane, attaquant de luxe de l’Angleterre, toujours en rodage, va-t-il retrouver l'efficacité qu'il a en club ?

Six petits tirs, dont aucun cadré, en deux matches. Les statistiques d’Harry Kane avec les Three Lions pour ce début d’Euro ne sont pas à la hauteur de ce que l’attaquant de Tottenham est capable de produire sur un terrain.

Et la presse anglaise, après le match nul de l'Angleterre vendredi dernier contre l'Écosse, n’a pas été tendre avec le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde (6 buts dont trois pénaltys), qui a inscrit la moitié des douze buts anglais en Russie pour atteindre les demi-finales. Kane, très efficace cette saison en Premier League avec 23 buts et 14 passes décisives, est toujours aussi attendu.

Joueur fondamental pour le coach Southgate

Remplacé en cours de match contre la Croatie et l’Ecosse, le capitaine des Anglais sera de nouveau le fer de lance de l’attaque anglaise pour la « finale » du groupe D contre la République tchèque, au stade de Wembley. « Il est fondamental, non seulement pour les buts, qu’il marque, mais aussi dans la construction du jeu et pour tout ce qu’il apporte à l’équipe. (…) Il est notre joueur le plus important, cela ne fait aucun doute », avait reconnu Southgate au lendemain du décevant match nul contre l’Ecosse.

« Ce que nous avons appris au cours des tournois précédents, c'est qu'il faut essayer d'atteindre son apogée au bon moment. Et le meilleur moment pour être à son sommet, c'est dans la phase à élimination directe... », a déclaré Harry Kane au quotidien The Guardian après les deux premières rencontres des Anglais.

Et l'avant-centre des Three Lions ajoute : « Ces deux matches ont été difficiles pour moi (Croatie et Écosse) mais je n'ai pas eu de problème particulier, poursuit Kane. Je n'ai pas senti que je n'étais pas à la hauteur physiquement. Honnêtement, j'ai abordé ces deux matches en me sentant aussi bien que durant toute la saison. » « Kane ne peut pas se plaindre d'avoir été sorti car il n'a pas réussi à poser de réels problèmes à la défense écossaise », a pourtant affirmé le journal The Mirror à propos de celui qui a cédé sa place à Marcus Rashford à 16 minutes de la fin.

Alors qu’il va disputer son septième match lors d’un Euro, Kane, capitaine depuis 2017, n'a pas encore trouvé la cible en deux participations. Pour le moment, en Angleterre, on parle beaucoup plus de son départ imminent de Tottenham que de son efficacité avec la sélection. À lui désormais d’inverser la tendance.

