Euro 2021: la France déjà qualifiée, en mission face au Portugal

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro après deux rencontres, la France croise la route du tenant du titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, mercredi 22 juin à Budapest, avec l'envie de conserver sa première place du groupe F et de chasser les doutes des derniers jours.

L'équipe de France abordera son match contre le Portugal avec une pression en moins. Les Bleus sont déjà sûrs de rallier les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième, même en cas de défaite face à la Seleçao. Les hommes de Didier Deschamps peuvent remercier l'Autriche, la Belgique, et le Danemark.

Mais la France, privée d'Ousmane Dembélé, blessé et forfait pour la suite de l'Euro, ne visera pas autre chose que la première place de la poule. Celle-ci sera obtenue quoi qu'il arrive en cas de succès face aux partenaires de Cristiano Ronaldo. Le classement du « groupe de la mort » aura une incidence pour la suite du parcours des deux derniers finalistes de l'Euro 2016.

Éviter l'Angleterre en huitièmes de finale

Une deuxième place pour la France laisse redouter un huitième de finale corsé à Londres, potentiellement contre l'Angleterre, tandis qu'une première place laisse envisager un adversaire plus abordable, comme la Suisse, la Finlande ou l'Ukraine, à Bucarest (Roumanie). Une troisième place, en revanche, serait synonyme de duel contre la Belgique ou les Pays-Bas, à Séville ou Budapest.

Mal en point samedi dernier face à la Hongrie, la France devra faire sans Ousmane Dembélé, blessé et forfait pour la suite de l'Euro. Les Bleus espèrent retrouver de l’allant face aux champions d’Europe sortants. Car tout d’abord, l’attaque de Didier Deschamps le sélectionneur n’a pas encore produit les étincelles escomptées depuis le début de l'Euro, après une victoire contre l'Allemagne (1-0) sur un but contre son camp de Mats Hummels.

Seul Antoine Griezmann a trouvé le chemin des filets pour égaliser face aux Hongrois (1-1). Kylian Mbappé, passeur décisif, s'est démultiplié sans jamais conclure. Quant à Karim Benzema, incapable de faire trembler les filets depuis le début de la compétition et même lors des matches amicaux de préparation, il doit hâte d’être aussi efficace qu’au Real Madrid. Surtout, il a raté un penalty contre le Pays de Galles et assisté au doublé d’Olivier Giroud face à la Bulgarie au stade de France. Mais il a surtout vu son but refusé contre l'Allemagne en fin de match (comme Mbappé), puis manqué de spontanéité ou de précision contre la Hongrie. Karim Benzema « a l'appui du staff et des joueurs », a affirmé Antoine Griezmann au lendemain du nul face aux Hongrois.

Bien défendre face à Cristiano Ronaldo

Sous le soleil de Budapest, Didier Deschamps avait aligné la même équipe qu'à Munich, à une exception près : Lucas Digne a remplacé Lucas Hernandez à gauche de la défense. Mais les champions du monde en titre ont, selon le coach, manqué de « fraîcheur et de peps ». « Les Bleus ont été trop suffisants. Il n'y a pas eu les efforts nécessaires, surtout quand on n'avait pas le ballon. Cette analyse est valable pour le secteur défensif mais aussi offensif. Je pense qu'on a abordé ce match avec trop de confiance », a déclaré Willy Sagnol, ancien défenseur international dans les colonnes de L’Équipe, en taclant au passage les défenseurs français, Raphaël Varanne et Benjamin Pavard. Ce dernier a vécu un cauchemar face aux Hongrois.

Dépassée samedi par la Mannschaft (4-2), la Seleçao n'est pas encore qualifiée et voudra se racheter. Cristiano Ronaldo, 36 ans, chasse le record d'Ali Daei comme meilleur buteur de l'histoire en sélection (107 buts contre 109 à l'Iranien). Et pour la défense française, il s'agit de prolonger une anomalie: le quintuple Ballon d'Or a marqué contre une quarantaine de sélections différentes, mais jamais contre la France en six rencontres.

EURO 2021 : calendrier et résultats

