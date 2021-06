Euro 2021: la France et le Portugal se neutralisent, l’Allemagne sauve sa peau

La France, battue par le Portugal en finale de l’Euro 2016 à domicile, n’a pas pris sa revanche ce mercredi 23 juin à Budapest (2-2). Cristiano Ronaldo a inscrit deux penaltys, et Karim Benzema s’est offert un doublé. Dans l’autre rencontre du groupe F, la Hongrie et l’Allemagne ont aussi fait match nul (2-2). Les joueurs de la Mannschaft, menés au score jusqu'à la 84e minute, ont eu chaud.

Après sa déconvenue face à l’Allemagne (4-2), le Portugal avait les armes pour, avec Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diego Jota et surtout l'inoxydable Cristiano Ronaldo qui, à 36 ans, a inscrit cinq buts de la compétition et les deux premiers de son histoire face à la France. Sur penalty, le joueur de la Juventus Turin a ouvert le score après une faute d’Hugo Lloris sur Danilo (31e). Le quintuple Ballon d'Or a aussi permis aux Portugais de revenir au score en seconde période, toujours sur pénalty en égalisant au passage le record de l’Iranien Ali Daei avec 109 buts en sélection (60e).

Benzema le vrai retour

Les Bleus, loin d’être étincelants lors des quarante-cinq premières minutes, avaient égalisé en première période sur penalty grâce à Karim Benzema, après que Kylian Mbappé s'était écroulé dans la surface du Portugal lors de l'intervention de Nelson Semedo (45e). En seconde période, Benzema s’offrait un doublé après un caviar de Paul Pogba (47e). L’ancien lyonnais croisait parfaitement son tir du droit à ras de terre, et le ballon touchait le poteau avant de finir dans les filets. « Dès qu'il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler », avait prédit Antoine Griezmann. Ce qui permettait aux Bleus de prendre l’avantage avant le doublé de Ronaldo.

La France prend après ce nul face aux Portugais la première place du groupe F et affrontera la Suisse en 8e de finale à Bucarest, avant de possibles retrouvailles avec la Croatie en quarts de finale. « C’est une nouvelle compétition qui commence avec les huitièmes de finale », a lancé le sélectionneur Didier Deschamps juste après le coup de sifflet final. « J’avais envie de marquer dans cette équipe-là », a réagi Karim Benzema qui était presque hors-jeu sur son deuxième but. Pour le Portugal, mené 2-1 en début de seconde période et éliminé à ce moment du match, la suite de l'aventure s'écrira à Séville face à la Belgique, redoutable demi-finaliste du dernier Mondial.

Les Allemands ont souffert

Serré, indécis, irrespirable et renversant, ce France-Portugal version 2021 rejoint la longue liste des précédents chocs, cinq ans après la déception tricolore de la finale de l'Euro-2016 perdue à domicile 1-0 en prolongation contre la Seleçao.

Dans l'autre rencontre du soir, la sélection allemande est passée pas loin de l’élimination en étant menée au score jusqu’à la 84e minute et ce but salvateur de Leon Goretzka qui a redonné vie aux joueurs de la Mannschaft. L'Allemagne s'est donc qualifiée dans la douleur à Munich pour les huitièmes de finale face à une coriace équipe de Hongrie. « Nous sommes soulagés d'avoir fait match nul et d'être qualifiés comme deuxième de la poule. Ce match a longtemps été un thriller pour les nerfs. Contre une équipe comme les Hongrois, c'est difficile quand tu es mené. Contre l'Angleterre, ce sera un tout autre match. Tout est possible et nous voudrons continuer notre chemin », a déclaré le portier allemand Manuel Neuer. L'Allemagne, 2e du groupe F, affrontera donc l'Angleterre mardi prochain à Londres.

