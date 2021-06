Euro 2021: six penalties ratés en phase de poules

Six penalties ont été ratés, pour huit réussis lors de la phase de poules de l'Euro 2021. Il y en avait même plus de ratés que de réussis avant que Karim Benzema et CR7 ne transforment les leurs lors de France-Portugal lors de la dernière journée dans le groupe F. La palme revient à l'Espagne, qui en a manqué deux, Gerard Moreno contre la Pologne et Alvaro Morata contre la Slovaquie.