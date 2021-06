Tour de France 2021: pour Arnaud Démare, «On banalise la victoire»

Trois ans après sa dernière participation, marquée par une victoire d’étape, le sprinteur de l’équipe Groupama-FDJ Arnaud Démare, revient sur le Tour de France qui débute ce samedi 26 juin, avec confiance et l’envie de briller. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Vous aviez un palmarès déjà riche, mais l'an dernier, comme toute votre équipe, vous semblez avoir passé un cap, avec 14 victoires dont 4 sur le Giro, maillot du classement par points en prime. Ce Tour d'Italie a-t-il été un déclic pour vous ?

Arnaud Démare : Ce qui est sûr c'est qu'on se savait forts. On était arrivés sur ce Giro avec une confiance énorme : quelques semaines avant le départ, on enchaînait déjà les victoires. Je me sentais en pleine forme, mes coéquipiers aussi, forcément ça donne encore plus de force. L'année dernière, on était tellement tous en jambes qu'on pouvait se permettre une ou deux erreurs, dans le timing ou le placement. Et puis on commence à se connaitre par cœur, ce qui nous a parfois permis de rattraper le coup. Cette saison a démarré plus timidement. Il a fallu remettre la machine en route. Sur les premières courses, on avait qu'une seule cartouche et il fallait bien la mettre. (ndlr : depuis cet entretien, il y a un mois, Arnaud Démare a remporté 4 nouveaux bouquets, sur un total de 7 en 2021).

Quand vous parlez de vos victoires, vous dites "nous" ou "on". Quelle importance ont vos coéquipiers dans ces succès ?

C'est à eux de me mettre au bon endroit, de me placer à l'approche de l'emballage final. À ce moment-là, je me laisse guider, je me repose totalement sur eux parce que je ne pense qu'à mon sprint. Je dois juste rester concentré sur le moment de l'explosion. Tout ce qui se passe avant dépend d'eux. Parfois, je fais des erreurs, parfois ils en font. Donc je dirais que c'est du 50/50 : quand on gagne, on gagne ensemble, quand on perd, on perd ensemble. Après, j'ai aussi gagné sans eux.

Le groupe sprint construit autour de vous dans l'équipe Groupama-FDJ est très cosmopolite : un Italien, un Lituanien, un Néerlandais, un Australien etc... C'est ça la mondialisation du vélo ?

Oui c'est un groupe s'est formé petit à petit, qui s'est internationalisé au fur et à mesure. Ça nous apprend la tolérance, la découverte d'autres cultures. Et puis on parle une langue : le vélo. On se rassemble autour de cette passion, des victoires qu'on obtient ensemble, et des objectifs qui se présentent.

Arnaud Démare vainqueur de la 6e étape du Tour d'Italie, entre Castrovillari et Matera, le 8 octobre 2020 AFP

A propos d'objectifs : avec vos performances récentes, vous êtes forcément attendu sur le Tour de France?

Oui, on rêve tous que je fasse les mêmes performances que sur le Giro.

Mais une victoire, ce serait déjà bien ?

Oui. Je trouve qu'on banalise tellement la victoire, qu’on se dit finalement : "il faut qu'il en gagne 2 ou 3". Bien sûr que moi aussi je signe pour. Mais c'est tellement dur ! Moi j'aimerais déjà en gagner une. Après, si je lève les bras rapidement, on pourra peut-être viser une victoire par semaine de course.

L'équipe Groupama-FDJ sélectionnée cette année sur le Tour de France sera en partie organisée autour de vous (ndlr : question posée avant l'annonce officielle). C'est une pression ?

Cette confiance n'est pas nouvelle, mais cette année, on compte sur moi pour briller sur le Tour. C'est une pression. Mais je connais cette situation, je l'ai déjà vécue. À chaque fois que j'ai pris le départ d'un Grand Tour depuis 2017, j'ai gagné au moins une étape. C'est une certaine garantie, aussi, pour les dirigeants.

Où vous classez-vous aujourd'hui dans la hiérarchie du sprint mondial ?

Je pense qu'avec mes jambes de l'année dernière, et avec la solidité de l'équipe, on fait partie des meilleurs, c'est sûr. Je n’ai pas encore 30 ans (il les aura le 26 août prochain), et je me vois encore faire de belles choses dans le vélo. Paris-Roubaix, par exemple, est une course qui me plait énormément. C’est peut-être la « classique » qui me convient le plus, mais je sais aussi qu’il me faudra beaucoup de circonstances favorables pour la gagner.

L'approche d'un sprint est souvent houleuse, mais en réalité la bataille commence bien plus tôt dans la course. Comment ça se passe de l'intérieur ?

Il faut gérer les 4/5 heures de vélo qui précèdent l'approche, et puis ensuite, en fonction du scénario de course, de l'environnement, ça peut s'emballer à 20 kilomètres de l'arrivée, ou beaucoup plus tard, mais toute la journée on est concentré sur cet objectif final. Il faut savoir bien se placer, garder sa place, et ça n'est pas évident quand le peloton est très tendu, en forme de "boule". Garder sa place, ça passe par des coups de cocotte (ndlr: poignées de freins), des coups d'épaules, mettre la roue au bon endroit et tant pis si l'autre doit freiner.

Le sprint, ça vous permet d'évacuer la tension accumulée dans la journée ?

Avant ça, c'est surtout l'objectif de la journée. Ça veut dire que grâce au boulot de mes équipiers, je dois trouver l’espace pour pouvoir sprinter. Parfois, c'est le labyrinthe, on ne peut se pas dégager, on est enfermé et ça c'est très frustrant. Quand on y arrive, c'est une explosion sur 200 mètres, c'est un élastique que tu tends tout au long de la course, et que tu le lâches d’un coup. Quand ? Tu ne le sais pas à l’avance, mais il faut le lancer au bon moment.

Sprinteur, c'est aussi un métier à risque. Dans l'emballage finale, vous frôlez vos adversaires à plus de 70 km/h. Le grave accident du Néerlandais Fabio Jakobsen l'an dernier en Pologne, projeté contre les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen, (il passera plusieurs jours dans le coma) vous a-t-il fait réfléchir ?

C'est un peu bête, peut-être, mais on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Je n'étais pas là-bas, donc pour moi c'est lointain. Si on pense à ça, on n'avance plus. J'espère juste que ça permettra de renforcer la sécurité et les sanctions pour comportements dangereux.

Faut-il être un peu fou pour être sprinteur ?

Moi, je ne me dis pas fou, mais certains pensent que je le suis. Parfois mes coéquipiers me disent que j'ai pris trop de risque après telle ou telle étape, alors que je ne m'en suis même pas rendu compte. Pourtant, j'ai la réputation d'être un sprinteur calme, "propre", mesuré.

Et vos proches, ça les inquiète ?

C'est drôle parce que pour la première fois, il y a peu, un de vos confrères a posé la question à Morgane, mon épouse. C'est la première fois que je découvrais ce qu'elle ressentait, elle, pendant les sprints, et elle n'a pas montré d'inquiétude. Elle était plus dans l'analyse de ma performance.

Ces derniers mois, dans un contexte rendu encore plus morose par la crise sanitaire, certains coureurs ont fait état de leur lassitude de cette vie de cycliste professionnel. Certains ont même raccroché, assez jeune, d'autres ont fait une pause. Comment l'expliquez-vous ?

Ça montre que le vélo, c'est dur, que le sport de haut niveau est dur. C'est dur physiquement, mentalement, c'est dur de quitter ses proches, subir les critiques. Forcément, certains peuvent en avoir marre et, oui, ça se reproduit de plus en plus. Moi, c'est différent : je suis tellement passionné, j'aime ce sport donc je ne considère pas cette vie comme une vie de sacrifices, et mes proches voient que je suis épanoui dans ce que je fais.

Depuis 2017, Jacopo Guarnieri est le lanceur, le « poisson-pilote » d’Arnaud Démare. Entre les deux s’est tissée une complicité sur et en dehors du vélo. Dans un Français presque parfait, et avec ce qu’il faut d’accent et d’humour, l’Italien nous parle de sa relation avec le triple champion de France. « Quand l’équipe Groupama-FDJ m’a approché pour épauler Arnaud, je me suis dit : c’est un sprinteur jeune, il gagne souvent, alors pourquoi pas ? On ne se connaissait pas mais on a trouvé rapidement une très bonne cohésion. Aujourd’hui, on passe une bonne centaine de jours à l’année ensemble et on s’entend très bien. Je connais ses habitudes, il connait les miennes. Pour moi ; Arnaud c’est "Docteur Jekyll et Mister Hyde" : dans la vie normale, il est gentil, relaxé, tranquille, c’est un gentil garçon. Mais en course, c’est un ambitieux, un leader charismatique : il sait se montrer agressif quand c’est nécessaire, hausser le ton, y compris avec nous, quand il le faut, mais il reste toujours droit. Évidemment on ne s’appelle pas tous les jours quand on n’est pas ensemble avec l’équipe, parce qu’on a aussi une famille, mais on a noué une vraie relation amicale. D’ailleurs avec "Kono" (Ignatas Konovalolas, leur coéquipier lituanien), on s’est dit qu’il fallait noter un rendez-vous dans 10 ans sur nos agendas. J’espère vraiment, et je pense que ça sera le cas, que notre histoire continuera après nos carrières. »



NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne