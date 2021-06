Tour de France: Tadej Pogacar, ou la jeunesse à la recherche du doublé

Le Tour de France, grand-messe estivale du cyclisme, consacrera-t-il une deuxième fois le Slovène Tadej Pogacar, qui a fait sensation l’an dernier en prenant le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic lors d’un contre-la-montre à la veille de l’arrivée finale ?

Le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, plus jeune lauréat depuis 1904, ne sera plus la surprise du chef, mais bel et bien l’homme à battre pour cette 108e édition du Tour de France, qui s’élance à Brest samedi 26 juin pour se terminer à Paris le 18 juillet.

25 victoires chez les professionnels en trois saisons !

D’autant plus que depuis le début de saison, il a aligné les performances en s’offrant au passage la doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège. Et dans la série des courses à étapes, il a mis la main sur Tour des Émirats arabes unis en février dernier, la Tirreno-Adriatico en mars, et le Tour de Slovénie il y a plus de dix jours. En remportant son tour national, Tadej Pogacar a décroché sa 25e victoire chez les professionnels, moins de trois ans après ses débuts au plus haut niveau. De quoi se mettre en confiance avant d’aborder un des plus gros morceaux de sa saison avant les JO de Tokyo où il rêve d’or.

Les Slovènes Primoz Roglic (g) et Tadej Pogacar lors de la dernière étape du Tour de France 2020. KENZO TRIBOUILLARD AFP/File

Le Slovène, pour qui le cyclisme fut un « coup de foudre » selon son père, pourra compter dans sa conquête au maillot jaune sur un solide bloc de coureurs. Le Suisse Marc Hirschi et le grimpeur polonais Rafal Majka, deux des recrues de l'intersaison de l’équipe l'équipe UAE, le Portugais Rui Costa, champion du monde 2013, et l'espoir américain Brandon McNulty ont été appelés en renfort tout comme le rouleur danois Mikkel Bjerg, triple champion du monde espoirs du contre-la-montre qui fera ses débuts dans le Tour.

L’équipe Ineos en embuscade

Son compatriote Primoz Roglic, 31 ans, qui a consacré sa jeunesse au saut à skis, porteur du maillot jaune jusqu'à la veille de l'arrivée du dernier Tour de France, assure que Pogacar ne sera pas son unique rival et que la course ne peut pas se résumer à un duel slovène. L’équipe Ineos, qui s'alignera avec quatre leaders potentiels (Geraint Thomas, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart et Richie Porte), fait aussi figure d’épouvantail, et donnera certainement du fil à retorde à Pogacar et Roglic, vainqueur cette saison de trois étapes sur Paris-Nice et du Tour du Pays basque. Chez Ineos, Richie Porte a remporté le critérium du Dauphiné, et Richard Carapaz le Tour de Suisse. De quoi afficher des ambitions au moment d’aborder la Grande boucle.

Dix mois après sa victoire surprise sur les Champs-Élysées, le prodige Tadej Pogacar, issu d’une famille modeste, avec une mère qui enseigne le Français, vivant à Komenda dans la banlieue de Ljubljana, pourrait entrer une nouvelle fois dans l’histoire de la Grande boucle en cas de doublé.

