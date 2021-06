Le Français Sébastien Ogier remporte le Safari Rallye du Kenya, ressuscité en 2021 au WRC

Leader au classement du championnat du monde, Sébastien Ogier (Toyota) s'est imposé au Kenya ce dimanche 27 juin. Il s'agissait de la première édition du Safari Rallye du Kenya inscrite au calendrier du championnat du monde depuis 2002. Et ce fut « une expérience incroyable » d'après le vainqueur. Le président Kenyatta, lui, a annoncé que le rallye sera au programme du championnat pendant au moins cinq ans.

Publicité Lire la suite

En 2002, le Britannique Colin McRae, champion du monde sept ans plus tôt, remportait le Safari Rallye du Kenya. C'était la dernière victoire de sa carrière. C'était aussi la dernière fois que la course kényane figurait au calendrier du championnat du monde des rallyes (WRC). Le Safari Rallye devait faire son retour en 2020, mais la pandémie de Covid-19 a retardé les retrouvailles d'un an.

Le rallye a finalement pu se tenir du 24 à ce dimanche 27 juin. Et c'est Sébastien Ogier, au volant de sa Toyota et assisté de son compatriote Julien Ingrassia, qui l'a emporté à Nairobi, lieu de base de la course de quelques 816 kilomètres.

« Une expérience incroyable » pour Ogier

Déjà vainqueur à Monte Carlo, en Croatie et en Italie cette saison, le Français a fait main basse sur cette sixième manche du WRC. Ce succès conforte sa place de leader du championnat du monde et le lance plus que jamais vers un huitième sacre. L'intéressé a particulièrement savouré cette étape au Kenya.

« Ce rallye a été une expérience incroyable. On a reçu un soutien extraordinaire de la part des gens. Merci infiniment, vous avez un beau pays », a-t-il lancé en descendant du podium dimanche. Plus tard, en conférence de presse, Sébastien Ogier a poursuivi son éloge : « Je pense que ce rallye devrait être au calendrier chaque année, car le WRC a besoin de diversité. Je suis sûr que beaucoup de gens ont apprécié le spectacle. Je sais aussi que l'enthousiasme des gens d'ici nous a rendus très heureux, après une si longue période de coronavirus, pendant laquelle on ne voyait plus personne au bord des routes. »

Kenyatta annonce le Safari Rallye au WRC jusqu'en 2026

Ce Safari Rallye ne ressemblait pas vraiment à l'épreuve d'endurance qui en avait fait la renommée au siècle dernier. À l'époque, les pilotes s'élançaient sur des parcours de 5 000 kilomètres. Aujourd'hui, il se veut bien moins ardu. Son retour au calendrier du WRC fait le bonheur de nombreux amateurs. « Il y avait une vraie envie du Kenya de revenir au calendrier. C'est une épreuve mythique du WRC », assurait Yves Matton, patron du département rallye à la Fédération internationale de l'automobile (FIA), à RFI en septembre 2019, quand la renaissance du Safari Rallye était en préparation. Son souhait a enfin été exaucé.

Et comme une réponse au vœu de Sébastien Ogier, le Safari Rallye du Kenya reviendra au programme des prochains championnats du monde jusqu'en 2026. Le président kényan Uhuru Kenyatta, partisan de ce retour, l'a annoncé ce dimanche, alors qu'il était présent pour l'arrivée du rallye : « Mon administration va immédiatement commencer les préparatifs du prochaine Safari Rallye, et j'engage l'investissement financier requis pour un autre championnat réussi au Kenya. »

1/3 Kenya🇰🇪 will host the World Rally Championship (WRC) Safari Rally every year until 2026, President Uhuru Kenyatta has announced. #WRCSafariRally2021 #SafariRallyKenya pic.twitter.com/QWC90WPfFg — State House Kenya (@StateHouseKenya) June 27, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne