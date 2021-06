Foot: la Liga espagnol débutera le week-end du 14-15 août

Le championnat d'Espagne de football débutera le week-end du 14 et 15 août 2021 et s'achèvera le 22 mai 2022 d'après le calendrier officiel des compétitions dévoilé lundi 28 juin par la fédération espagnole de football (RFEF). La finale de la prochaine Coupe du Roi aura lieu le 23 avril 2022, et la Supercoupe d'Espagne sera jouée du 12 au 16 janvier 2022, d'après la RFEF. Après une parenthèse au stade de la Cartuja à Séville (là où ont été disputés quatre matches durant l'Euro) due à la pandémie de Covid-19, la Supercoupe d'Espagne retournera comme en 2020 en Arabie Saoudite.