Tokyo 2020: la gymnaste Simone Biles qualifiée sans surprise

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les sélections olympiques américaines en gymnastique, à Saint-Louis (Missouri), se sont conclues dimanche 27 juin par la victoire facile, et donc la qualification sans surprise de la championne Simone Biles pour les JO de Tokyo. Elle avait remporté quatre médailles d'or et une de bronze à Rio de Janeiro en 2016. Biles, 24 ans, sera la gymnaste féminine américaine la plus âgée à prendre part à des Jeux depuis Annia Hatch, 26 ans, et Mohini Bhardwaj, 25 ans, aux JO de 2004.