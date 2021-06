Tour de France: abandon du Néerlandais Robert Gesink sur chute

Le Néerlandais Robert Gesink, coéquipier du Slovène Primoz Roglic (Jumbo), qui a été pris dans une chute lors de la 3e étape ce lundi 28 juin a été contraint à l'abandon. Cinquième du Tour de France en 2010 et sixième en 2016, Gesink (35 ans) n'a pas pu reprendre la course. Le Britannique Geraint Thomas (Ineos), vainqueur en 2018 et leader de la formation Ineos a aussi été pris dans la chute, mais il repris sa place dans le peloton.