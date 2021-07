Athlétisme: La sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson testée positive à la marijuana

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson a été testée positive à la marijuana lors des sélections pour les Jeux olympiques de Tokyo, dont elle pourrait être écartée, a rapporté le New York Times jeudi 1er juillet. Richardson, 21 ans, avait remporté la finale du 100 m aux sélections américaines en juin dans l'Oregon, obtenant son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo. En avril, elle était devenue la sixième femme la plus rapide du monde sur la distance, en 10.72 sec lors d'un meeting en Floride. La marijuana figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, et un résultat positif peut entraîner une interdiction de concourir d'un mois à deux ans.