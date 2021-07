Tokyo 2020: 378 sportifs français ont leur ticket

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a validé vendredi 2 juillet la liste des 378 sportifs qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Ils seront 212 hommes et 166 femmes à porter les couleurs de la France et à concourir pour cette édition olympique si particulière. Le CNOSF, via sa commission de sélection, a procédé ce vendredi à l'examen des dernières disciplines, dont l'athlétisme, la boxe, le football, le judo et la natation entre autres.