Tokyo 2020: Les Namibiennes Mboma et Masilingi interdites de 400 m pour un taux de testostérone trop élevé

Coup de tonnerre pour la Namibie. Ce vendredi 2 juillet, un communiqué du Comité olympique namibien indique que Christine Mboma et Beatrice Masilingi présentent un taux de testostérone trop élevé pour pouvoir courir sur 400 m aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les deux jeunes filles ne sont plus sur la liste de la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) concernant les athlètes aptes à disputer le 400 m aux Jeux olympiques de Tokyo. Elles présentent un taux naturel de testostérone trop élevé pour disputer le 400 m, selon les critères retenus par World Athletics depuis 2019. C'est ce qu'a indiqué vendredi matin le comité olympique namibien (NNOC) dans un communiqué.

« Le NNOC et notre directeur médical sont en contact étroit avec le Dr Stéphane Bermon, directeur médical de World Athletics pour adopter la meilleure attitude concernant nos deux sprinteuses. Nous sommes confiants quant à leur avenir d'athlètes d'élite. Ce qui se passe ne doit pas être perçu négativement, mais comme un nouveau défi [...] », écrit le comité olympique namibien.

Dans la même situation que Caster Semenya

Le NNOC précise que World Athletics a demandé que les deux athlètes passent des tests médicaux. « Les résultats de ces tests indiquent qu'elles ont toutes les deux un taux naturellement élevé de testostérone. En raison des règlements de World Athletics, elles ne pourront pas participer aux épreuves allant du 400 m au mile », indique le communiqué.

Alors que les JO approchent à grands pas, Mboma et Masilingi se retrouvent donc dans la même situation que Caster Semenya et d'autres athlètes, comme la Burundaise Francine Niyonsaba ou la Nigérienne Aminatou Seyni, en présentant des différences de développement sexuel (DSD), obligées de se soumettre à un traitement médical (*) ou alors de changer de distance.

Le coach commun de Mboma et Masilingi, Henk Botha, a de son côté expliqué au quotidien local The Namibian que ses athlètes allaient « se concentrer pleinement sur le 200 m des JO » et que les discussions avec la Fédération internationale reprendraient après Tokyo.

Christine Mboma, 7e meilleure performeuse de tous les temps

Christine Mboma, qui vient de fêter ses 18 ans, avait réussi le temps incroyable de 48 sec 54 sur 400 m mercredi 30 juin lors du meeting de Bydgoszcz en Pologne, devenant la 7e meilleure performeuse de tous les temps. La jeune Namibienne, inconnue avant cette saison, avait amélioré son propre record du monde junior qui datait du mois d'avril (49 sec 22). Elle a carrément repoussé la championne d'Europe polonaise Justyna Swiety-Ersetic à plus de trois secondes. Mboma avait réussi de très loin la meilleure performance mondiale de l'année et se posait en grande favorite des Jeux olympiques de Tokyo.

En effet, seules deux athlètes encore en activité ont déjà couru plus vite : la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique en titre, devrait se concentrer à Tokyo sur le 200 m, et la championne du monde bahreïnie Salwa Eid Nasr vient d'être suspendue deux ans pour manquement aux règles antidopage.

