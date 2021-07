Tour de France: Tadej Pogacar va-t-il écraser le Tour dans les Alpes?

Samedi 3 juillet et dimanche 4, le peloton du Tour de France sera dans les Alpes. Avec les premiers cols, Tadej Pogacar, en terrain conquis, va-t-il prendre le pouvoir après sa démonstration sur le contre-la-montre individuel lors de la 5e étape ?

Publicité Lire la suite

Mercredi 30 juin, Tadej Pogacar s'est montré le plus rapide sur la cinquième étape du Tour, un contre-la-montre individuel de 27,2 kilomètres entre Changé et Laval. Le jeune homme a mis tous ses rivaux d’accord. Il a devancé le champion d'Europe du chrono Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Mais surtout, aucun des prétendants au titre n’a pu rivaliser avec le vainqueur sortant, comme les représentants de l’équipe Ineos, censés jouer les trouble-fête. « J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais ça n'a pas vraiment suffi », a regretté Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle en 2018.

Pogacar, déjà un coup d'avance

Outre Richie Porte et Geraint Thomas, l'équipe de Dave Brailsford, lauréate de sept des neuf dernières éditions du Tour, s'est présentée au départ de la Grande Boucle avec Richard Carapaz et Tao Geoghegan Hart, tous deux vainqueurs du Tour d'Italie. Arrivé à Laval avec 1 minute et 44 secondes de retard, Carapaz a glissé à la neuvième place du classement général, tandis que Pogacar a bondi au deuxième rang. « Je ne suis pas très content de mon temps », a déploré l'Équatorien à l'arrivée. Parti très fort, Tadej Pogacar, qui se dit « en super forme », lui, n'a jamais faibli. Le jeune homme de 22 ans a mis la concurrence à rude épreuve en roulant à 51 km/h de moyenne.

Un succès qui rappelle sa grande performance l'an dernier sur le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, qui lui avait permis de renverser le Tour à la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées alors que son compatriote Primoz Roglic s’y voyait déjà ! Aujourd’hui, Roglic, qui a chuté lourdement lors de la troisième étape, pointe à 1’40’’ de Pogacar alors que la montagne approche. Samedi 3 juillet, le peloton aborde les Alpes avec la 8e étape entre Oyonnax et Le Grand-Bornand, et Pogacar sera sur son terrain de jeu favori.

Pogacar, à l'aise dans la montagne

En 2020, Pogacar, en plus du Maillot jaune de leader, s’était offert celui du Meilleur jeune et surtout de Meilleur grimpeur. Il avait emporté la 9e étape entre Pau et Laruns, sur une distance de 153 kilomètres. Ce jour-là, dans les Pyrénées, il avait fallu avaler quatre cols, dont celui de Marie Blanque, classé en première catégorie. Il avait récidivé lors de la 15e étape dans le Grand Colombier (17,4 km à 7,1%, hors catégorie), avant d’écraser le dernier contre-la-montre et d’éjecter Roglic de sa première place.

Les deux premières étapes de montagne devraient marquer le début des explications en altitude entre les favoris pour le maillot jaune. Tadej Pogacar, qui possède seulement 8 secondes de retard sur le Néerlandais Mathieu Van der Poel va-t-il prendre le pouvoir alors qu’il restera encore deux semaines de course ? « Je me suis rapproché tout près du maillot jaune. Ce serait sympa de m’en emparer. La situation est presque parfaite », avait-il confié après son succès sur le chrono.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne