JO de Tokyo: Jean-Charles Valladont, l'archer des champs

Vice-champion olympique de tir à l’arc en 2016, le Franc-Comtois de 32 ans visera l’or aux Jeux de Tokyo. Portrait d’un sportif atypique, amoureux de la vie au grand air et bon vivant assumé.

Il décoche des dizaines de flèches par entraînement, sur une cible à 70 mètres. Posture impeccable, regard impassible... Jean-Charles Valladont exécute inlassablement les gestes d'un sport qui s'est très tôt imposé dans la vie de cet ancien gamin d'un village du Doubs, amoureux de la nature et du terroir. « Quand j’étais plus jeune, j’ai fait de l’escalade, du canoë-kayak, du football – la pire expérience de ma vie ! – jusqu’à découvrir le tir à l’arc, raconte-t-il. Je suis entré dans un club avec un entraîneur, Pascal de Grandis, qui m’a aussi fait découvrir tout ce qui tournait autour de sa passion, la pêche, la chasse… Des fois, on s’entraînait le mercredi jusqu’à 19h, et ensuite il nous demandait de dire à nos parents qu’on allait faire un barbecue au bord du Doubs en allant pêcher un silure. C’est comme ça que j’ai pris conscience des à-côtés très importants pour ma réussite. »

Un travail sur le mental

Le contact régulier avec la nature est une composante indispensable à l'équilibre de cet épicurien venu goûter au haut niveau à l'INSEP dès l'âge de 17 ans. Les médailles mondiales et européennes, tant individuelles que par équipes, ne tardent pas à s'accumuler dans son carquois. Jean-Charles Valladont est même un éphémère numéro un mondial en 2017. Mais à l'heure des qualifications pré-olympiques juste avant la crise sanitaire, il n'est plus que le quatrième dans la hiérarchie française et donc pas sélectionnable.

Un doute et une démotivation qu'il a fallu chasser pour regagner sa place. « On a fait appel à un préparateur mental, Frédéric Lecomte, avec qui on avait travaillé jusqu’en 2012, qui nous a permis de changer d’approche, de manière à ce qu’il refasse du travail de "cohérence cardiaque" et de gestion des émotions, explique Nicolas Rifaut, l'entraîneur de l'équipe de France masculine. Lui qui n’était pas forcément fan et suffisamment rigoureux sur ce registre-là a totalement changé de braquet. Ça lui a permis de reprendre confiance en lui, de remettre des protocoles en place qui permettent d’être compétitif sous stress, et il commence à en profiter maintenant. »

L'âge de la maturité ?

Suffisamment pour décrocher l'or au Japon ? Après la découverte à Pékin et la première concrétisation à Rio, l'expérience des plus grands rendez-vous pourrait enfin profiter au Franc-Comtois. Même si son ami Jocelyn de Grandis, le fils du premier entraîneur de Jean-Charles Valladont, pense que ses plus belles années sont devant lui. « Ce n’est pas encore l’année de la maturité, estime cette grande figure du tir à l'arc français, désormais retraitée. C’est un archer accompli, mais il a encore des choses à comprendre. Son corps commence à évoluer, il arrive à un point où il a besoin de davantage de travail que les autres pour arriver au même résultat. Il a encore cette capacité physique, intellectuelle et technique de faire quelque chose de très beau à Tokyo, un Top 8, un Top 4 puis la finale. Il a le niveau, mais il a encore trois ans pour prouver qu’il peut aller plus loin. »

Paris 2024, peut-être échéance suprême... D'ici là, Jean-Charles Valladont continuera de jongler entre obligations en ville et besoin de se ressourcer chez lui, en Sologne, où il peut mettre en pratique son sens de la convivialité et son envie amateur de bonne chère qui ne rechigne jamais à passer en cuisine. « Faire à manger, c’est le partage. Je travaille beaucoup au feeling. J’aime bien les plats comme les hachis parmentier de sanglier, de cerf... Je travaille beaucoup aussi sur des jambons, des saucissons ou de la carbonade de sanglier. Bref, de l’originalité, des plats transformés qui vous donnent la satisfaction de le servir à vos hôtes et de passer un super moment. » La Sologne, terre d’adoption où il espère finaliser un jour son projet d'école de tir à l'arc pour transmettre aux jeunes le meilleur de lui-même et les valeurs qui l'ont forgé.

