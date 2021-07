JO de Tokyo: Merven Clair porteur de l’espoir de deux îles, Maurice et Rodrigues

Des huit athlètes mauriciens qui s’aligneront aux JO de Tokyo, certains ont des chances de réaliser un coup d’éclat. À surveiller notamment, le boxeur Merven Clair, 27 ans, pour sa deuxième participation olympique et septième mondial dans sa catégorie, 65 kg. RFI l’a rencontré en séance d’entraînement au Centre national de boxe, à Vacoas.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Port-Louis,

Le saut à la corde accélère et décélère à un rythme qui éberlue les jeunes sportifs venus furtivement assister à la séance d’entraînement des deux sélectionnés olympiques. Elle a lieu au Centre national de boxe, un des hauts lieux du complexe sportif de Vacoas.

Les deux boxeurs sont de deux générations différentes. Avec les JO de Tokyo, Richarno Colin, 34 ans, en sera à ses troisièmes Jeux olympiques ; Merven Clair en est lui à sa deuxième participation. Jusque-là, ils se sont contentés d’une participation.

« Mon objectif, c’est le podium »

Mais cette fois, Merven Clair se prépare à monter sur le podium. « Mon ambition, c’est d’aller aux Jeux Olympiques et d’essayer de monter sur le podium. J’ai consacré toute ma vie à m’entraîner, toute ma vie sur le ring. J’accède aujourd’hui au plus haut niveau de la compétition. Je me suis bien préparé, mon objectif, c’est le podium », ambitionne le jeune boxeur.

Le confinement et la fermeture des frontières ont perturbé la préparation des Mauriciens. À la mi-juin, la fédération de boxe tentait encore de leur trouver un stage et des partenaires d’entraînement à l’étranger. Mais Merven Clair n’en fait pas une obsession. Il connaît ses adversaires, c’est déjà quelque chose : « J’ai regardé la liste finale des qualifiés, il y a le numéro un mondial. J’ai déjà boxé contre lui. J’ai mes repères. Il y a le numéro deux, un Cubain. Il y a beaucoup de bons boxeurs dans la catégorie. Je suis septième mondial. J’ai toutes mes chances, ce n’est pas impossible ».

Un style cubain

Le directeur technique national, le Cubain Roberto Ivanez Chavez s’est chargé personnellement de la préparation de Merven Clair. Son profil lui rappelle celui des boxeurs de son pays. « C’est un boxeur qui a un bon style, comme ceux avec qui j’ai travaillé à Cuba. Il a de bons mouvements et une qualité dans les coups. C’est un combattant. C’est un athlète talentueux », explique l’entraîneur cubain

Mervin Clair est talentueux et aussi bien entouré. À Tokyo, il évoluera aussi sous le regard de Richarno Colin, qui sera son deuxième mentor en tant qu’ancien champion francophone chez les 64 kg et compétiteur olympique pour la troisième fois. Richarno Colin, à surveiller également durant les jeux, estime que son jeune coéquipier Merven Clair peut désormais rêver grand. « Il est jeune, discipliné et très intelligent. Il possède une belle boxe. En plus c’est un excellent gaucher. Il brillera aux Jeux », prédit-il.

Quand Merven Clair montera sur le ring, ce sont deux populations qui retiendront leur souffle, les Mauriciens et leurs compatriotes de Rodrigues, une île à 90 minutes de vol du principal territoire de Maurice. C’est là qu’est né Merven Clair. Et c’est là qu’il a appris à boxer sur les traces de son oncle, un ancien champion national. Le jeune Mauricien est fier de ses origines et de son parcours : « En tant qu’un jeune qui vient de loin de l’île Rodrigues pour pouvoir pousser le sport d’aussi haut, c’est spécial. Quand j’imagine où j’ai commencé et où j’en suis maintenant, c’est spécial. »

Sorti dès le premier tour aux JO de Rio, puis champion d’Afrique au Congo en 2017 et au Maroc deux ans plus tard, Merven Clair a aujourd’hui l’expérience des grands rendez-vous. Cette maturité relative et la force de sa jeunesse lui offrent de meilleures chances à Tokyo. Un bon tirage sur fond de conditions personnelles à la hauteur de l’événement et les étoiles pourront s’aligner pour laisser encore filer son destin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne