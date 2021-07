Football: Sergio Ramos au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023

Sergio Ramos s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain (PSG), a annoncé le club français de football ce 8 juillet. Le défenseur espagnol âgé de 35 ans évoluait au Real Madrid depuis 2005.

Ce n’était plus qu’une question d’officialisation. Après 16 saisons au Real Madrid, Sergio Ramos va porter les couleurs du PSG pour les deux prochaines. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Sergio Ramos, a indiqué le club français de football ce 8 juillet. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023. »

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, a réagi l’intéressé sur le site du PSG. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. »

En fin de contrat à Madrid, le joueur de 35 ans va donc vivre sa première expérience à l’étranger, lui qui avait également joué au Séville FC, de 2003 à 2005. « Paris accueille aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de notre époque, s’est enthousiasmé Nasser Al Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Sergio est un footballeur complet, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. »

Retrouvailles avec Neymar

Avec l’équipe nationale espagnole, le rugueux défenseur a en effet été champion du monde en 2010 et deux fois champion d’Europe (2008 et 2012). Avec le Real Madrid, Sergio Ramos a gagné cinq championnats d’Espagne, deux Coupes d’Espagne, quatre Supercoupes d’Espagne, quatre Coupes du monde des clubs et surtout la prestigieuse Ligue des champions quatre fois.

Le PSG compte notamment sur son expérience dans cette compétition pour enfin soulever le trophée, à un an d’une Coupe du monde 2022 au Qatar, pays propriétaire du club parisien à travers un fond d'investissement.

Dans la capitale française, Sergio Ramos évoluera aux côtés d’autres stars comme Kylian Mbappé et surtout Neymar, un joueur que l’Espagnol a affronté à de nombreuses reprises lorsque le Brésilien évoluait au FC Barcelone.

