JO de Tokyo: Privel Hinkati, embarquement pour le rêve

Le rameur béninois Privel Hinkati, 32 ans et natif de Caen, a choisi de représenter le pays de ses parents en aviron lors des épreuves de skiff en solitaire. Une aventure personnelle longuement mûrie et menée à la force des bras.

Ce n'est plus un rêve. Simplement la récompense des sacrifices, de la persévérance et des efforts quotidiens. Privel Hinkati vient d'en faire encore beaucoup, dès 6 heures ce matin de juin, sur le canal de Caen à la mer.

Il a avalé une douzaine de kilomètres à bord de son skiff de 8 m. Un entraînement de plus sur le chemin de Tokyo et un idéal olympique imaginé il y a neuf ans. « J’étais aux JO de Londres avec ma sœur. Je regardais la finale du 400 m féminin : j’ai senti le stade vibrer et ça m’a fait rêver, se souvient-il. Progressivement, je me suis mis un projet en tête. J’ai pu voir qu’il fallait notamment aider à créer une fédération, mais aussi tout ce haut niveau, car je faisais déjà de l’aviron en France. Mais le niveau international, c’est une ou deux marches au-dessus. »

S'accrocher à son rêve

Le défi prend forme peu à peu pour ce licencié de la Société Nautique de Caen et du Calvados, qui doit concilier sa passion et son métier de chef de projet informatique pour la Ville. En octobre 2019, c'est le premier aboutissement. Cinquième des qualifications pour la Zone Afrique, il obtient son billet pour les Jeux.

Passé la joie, vient le temps d'embarquer réellement, presque en solitaire, pour une aventure excitante, mais onéreuse... « Sur l’olympiade, j’ai dû réunir environ 100 000 euros. Le matériel en coûte déjà 15 000. On a des déplacements un peu partout dans le monde, des stages, énumère le sportif. Chaque billet d’avion coûte cher ! Aller par exemple en Autriche, ce n’est pas loin, mais comment je fais en bateau ? Il faut trouver une voiture, la bonne remorque… Ce n’est pas si simple. »

Mais Privel Hinkati s'accroche, aidé par ses entraîneurs, Jérémy Brunet en France et une femme, Reilly Dampeer aux États-Unis, où il a acquis de l'expérience pendant un an avant de revenir à Caen, là où il a découvert l'aviron à l'âge de 14 ans. Daniel Transon, l'ancien président de la Société Nautique, est fier du chemin parcouru par son sociétaire.

« C’est la deuxième fois qu’on a un rameur aux Jeux. Le premier, en 1992, nous avait quittés quelques mois auparavant, car nos structures ne lui permettaient pas d’aller au bout de son projet sportif, raconte-t-il. Mais six mois après, il était cinquième aux JO… Donc, je souhaite surtout à Privel de prendre du plaisir et de ne rien regretter durant les courses qu’il effectuera. »

Tenter de susciter des vocations au Bénin

Les Jeux ne sont pourtant pas la seule ambition de Privel Hinkati. Susciter des vocations au pays avec la jeune fédération nationale, c'est l'autre volet du projet et le potentiel est réel.

« On a beaucoup de magnifiques lacs au Bénin. En vingt kilomètres, on peut tomber sur des lagunes, surtout dans le sud du pays, décrit le Caennais. Dès qu’on y est, on se dit vraiment qu’on a tout ce qu’il faut pour ramer ! Aujourd’hui, il y a cinq clubs. Le but, c’est que l’aviron s’impose comme un des sports de prédilection, car on a des gens qui ont déjà des aptitudes naturelles sur l’eau. » Afin de mieux repérer le Bénin sur carte du monde de l'aviron, il cherchera d'abord à se faire un nom à Tokyo parmi les stars des plans d'eau et mener jusqu'au bout un défi un peu fou.

