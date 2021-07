Tour de France: Mollema remporte la 14e étape, Pogacar reste leader devant Martin

En solitaire, le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) s'est imposé sur la 14e étape du Tour de France samedi dans l'Aude. Pas inquiété, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserve le maillot jaune, tandis que le Français Guillaume Martin (Cofidis) remonte à la deuxième place du classement général.

Publicité Lire la suite

Cette étape de moyenne montagne entre Carcassonne et Quillan a vu Bauke Mollema vainqueur pour la deuxième fois de sa carrière sur le Tour de France, quatre ans après celle remportée au Puy-en-Velay. Le grimpeur de 34 ans a fait la différence à 42 kilomètres de la ligne d'arrivée. Présent dans une échappée, il a accéléré et déposé ses concurrents. L'Autrichien Patrick Konrad s'est classé deuxième, et le Colombien Sergio Higuita a pris la troisième place.

🎙🇳🇱 @BaukeMollema



"C'est incroyable de gagner une étape à nouveau. C'était un bon groupe, mais nous ne collaborions pas très bien, je me sentais bien alors j'ai essayé. C'était un final difficile mais je suis super content."#TDF2021 pic.twitter.com/u2WmO3oDPS — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021

Tadej Pogacar, lui, a passé une journée tranquille. Aucun de ses concurrents directs ne l'a attaqué dans cette étape qui ouvre le passage de la Grande Boucle dans les Pyrénées. Le Slovène, en gestion, a conservé son maillot jaune et son avance de plus de cinq minutes sur ses principaux rivaux.

Le vainqueur du Tour de France 2020 a un nouveau dauphin en la personne de Guillaume Martin. Le Français, neuvième au classement général avant cette étape, s'est installé dans l'échappée. Arrivé onzième à 1'28 de Mollema, Martin remonte ainsi à la deuxième place au classement général, devant le Colombien Rigoberto Uran (à 1(14) et à 4'04 de Tadej Pogacar.

#TDF2021



Et ce soir, @GuilmMartin est deuxième du classement général à 4'04 de Pogacar et avec 1'14 d'avance sur Uran, troisième.



Demain, on attaque les Pyrénées. ⛰️ La troisième semaine du Tour va promettre ! Allez Guillaume 👊



📸 @GettySport pic.twitter.com/vUENwXnIgG — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 10, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne