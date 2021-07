Basket: le Nigeria bat l'Argentine et les États-Unis avant les JO

L’équipe masculine de basket-ball du Nigeria a battu celle d’Argentine 94-71 trois jours après avoir vaincu celles des États-Unis (90-87), en préparation aux Jeux olympiques. Les Nigérians s’imposent comme des sérieux prétendants à une médaille à Tokyo.

Trois jours après avoir battus les États-Unis 90-87 (ce que certains observateurs ont reconnu comme l’une des plus grande défaite de l’histoire du sport américain !), les D’Tigers ont cette fois-ci fait tomber l’Argentine, vice-championne du monde en titre. Et dans les grandes largeurs : 94 à 71. Américains comme Argentins n’avaient jamais perdu contre une nation africaine, mais ils ont cette fois subi la furia verte et blanche des coéquipiers de Jahlil Okafor.

Le pivot des Detroit Pistons s'est distingué cette nuit, en terminant meilleur marqueur de la rencontre face à l’Argentine avec 15 points inscrits. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur estampillé NBA dans l’équipe nigériane, puisqu'il est entouré par exemple par Gabe Vincent, le meneur du Heat de Miami, pour sa part intenable lors du premier match de préparation face aux Américains. Rajoutez à ce bel effectif des jeunes joueurs comme encore Chimezie Métu, l’ailier de Sacramento, ou Josh Okogie, l'arrière des Minnesota Timberwolves (natif de Lagos), et vous obtenez une équipe qui n'a pas grand-chose à envier aux premiers du classement de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) !

Une sélection nigériane qui n'a plus grand chose à voir avec celle qui a disputé la finale de l'Afrobasket en 2017 et le Mondial en Chine en 2019. Alors essentiellement composée de joueurs locaux, elle fait aujourd'hui la part belle aux jeunes espoirs de la prestigieuse ligue nord-américaine (NBA). Le tout sous la houlette de l'Américain Mike Brown.

Des progrès fulgurants depuis les JO 2012

L'ancien entraîneur des Lakers ou de Cleveland est le nouveau sélectionneur du Nigeria depuis 2020, et ses joueurs s’imposent peu à peu comme un prétendant à une médaille pour les JO de Tokyo…

Jusqu'ici, les Nigérians n’ont jamais fait mieux que 10e aux Jeux, c’était en 2012 à Londres. À l’époque ils avaient été atomisés en phase de poules par les États-Unis : une défaite de 83 points d'écart...

Mais ça, c’était avant. La nouvelle génération dorée du pays arrive aujourd'hui à maturité, après un mois d'entraînements collectifs et deux matches-tests brillamment négociés. Il reste une dernière rencontre de préparation au Nigeria à Las Vegas, face à l’Australie, elle aussi vainqueur face aux États-Unis et contre l'Argentine. Des Australiens que les D'Tigers retrouveront en poule à Tokyo, en compagnie de l’Italie et de l’Allemagne. Début des hostilités olympiques le dimanche 25 juillet, contre l'Australie.

