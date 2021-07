JO de Tokyo: Steven Da Costa, un karatéka et son clan familial

Le karaté fera son entrée pour la première fois au programme olympique cet été à Tokyo avant de disparaître aussitôt. Une occasion unique pour les karatékas de briller dans le pays qui a vu naître ce sport. Pour y parvenir, Steven Da Costa peut compter sur un cercle familial très soudé qui le pousse vers le sommet.

Coups maîtrisés, déplacements vifs et enchaînements précis. Seuls quelques cris perturbent le silence du dojo et Steven Da Costa sautille sur le tatami sans s'arrêter. Il connaît la gestuelle par cœur depuis l’enfance. Plus précisément depuis ses quatre ans, lorsque son grand frère Logan a tracé la voie pour Steven et son frère jumeau Jessie en effectuant ses premiers combats dans le club de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. « On a juste voulu faire comme notre grand frère à la base, on est né au club et on est tombé dedans, puis on a accroché et ça a fait une belle histoire », détaille le karatéka de 24 ans.

Et cette belle histoire a déjà été ponctuée de titres et de médailles. D’abord champion d’Europe et champion du monde dans les catégories jeunes, Steven Da Costa a décroché la consécration en devenant champion du monde des moins de 67 kg en 2018. Ce parcours royal et précoce fait la fierté de son grand frère Logan. Et même si ce dernier reconnaît avoir une part dans ce succès, il préfère néanmoins relativiser son importance dans la réussite de son frère : « Quand je vois mon frère au sommet de la discipline, c’est beaucoup de fierté. Bien sûr, on n'en serait pas là aujourd’hui si on avait été seul dans son coin. J’ai amené Steven au karaté, mais après c’est lui qui a travaillé pour en arriver là où il est aujourd’hui. »

Cependant, leur entraîneur Olivier Beaudry ne minimise pas le rôle de Logan et sait à quel point Steven compte sur ses frères pour rester le meilleur. « Steven, c’est son équilibre. Même quand on est en stage équipe de France ou alors quand il était en pôle, il commençait toujours son premier combat avec son frère. Pour prendre ses marques, il a besoin de ça. »

Entraînements en famille

Depuis son titre mondial, Steven Da Costa doit désormais assumer la pression de favori et de numéro un de la discipline. Mais celui que l’on surnomme le petit prince du karaté arrive à s’en détacher pour se recentrer sur ses objectifs. « Le poids qu’il y a sur mes épaules j’en fais abstraction, parce qu’au départ, c’est quand même mon rêve et mes objectifs. Je le fais pour moi et personne d’autre. » Mais c’est lorsqu'il peut partager ses victoires, et notamment avec ses frères, que Steven les savoure le plus. Et son souvenir le plus marquant est d’être monté sur la plus haute marche du podium avec ses frères en 2016. « Les championnats d’Europe à Montpellier, c’était ouf, je gagne en individuel et en équipe, j’étais jeune, et en plus on gagne en famille, c’était incroyable. »

Mais la famille Da Costa ce n’est pas seulement trois frères. C’est aussi leur père Michel qui s’implique dans l’entraînement de ses fils et les pousse à se surpasser. Peut-être même trop parfois comme l’explique Steven. « C’est un tortionnaire le gars (rires), après plus on grandit plus ça s’allège un petit peu, il sait qu’on sait ce que l’on fait et qu’on sait ce que l’on veut, il a plus besoin de nous cadrer comme avant. »

Malgré tout, Olivier Beaudry sait bien qu’il faut parfois de la poigne pour entraîner Steven Da Costa. « Bien souvent, quand on lui fait des remarques même positives, il reste sur le négatif, c’est un râleur. De toute façon, les trois frères, c’est des râleurs, et avec le père par-dessus tout ça, c’est une ambiance particulière, mais au final, ils s’écoutent les uns les autres et ça, c’est important. »

Mais Steven devra se passer de cet état d’esprit familial aux JO, car ses frères n’ont pas réussi à se qualifier et ne seront pas là pour le soutenir en raison des règles sanitaires strictes. Lui qui a l'habitude de célébrer ses victoires par des saltos espère bien les enchaîner sur les tapis de Tokyo pour décrocher l’or et porter bien haut les couleurs de la famille Da Costa.

