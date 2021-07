Tokyo 2021: le Marocain Ramzi Boukhiam, un surfeur olympien aux Jeux

Ramzi Boukhiam sera l’un des deux représentants de l’Afrique en surf, aux Jeux olympiques (23 juillet-8 août), avec la Sud-Africaine Bianca Buitendag. Pour ce Marocain de 27 ans, disputer les JO de Tokyo 2021 est une consécration, lui qui s’est pris de passion pour cette discipline sur les plages d’Agadir et de sa région. Portrait.

Entre Ramzi Boukhiam et le Japon, c’est une histoire un peu particulière. C’est au Pays du Soleil Levant que ce surfeur marocain de 27 ans a décroché en grande partie sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’était au Championnat du monde 2019, à Miyazaki. « Avant, j’avais été pas mal blessé et je n’avais pas eu de bons résultats. J’étais un peu démotivé, se souvient l’intéressé. J’ai dit à mon coach Aziz Bouchgua que je voulais juste surfer comme je sais le faire, me lâcher et être performant. Donc, je n’avais pas vraiment en tête les points et ce qu’il fallait faire pour se qualifier ».

Après avoir franchi les trois premiers tours, Ramzi Boukhiam s’est pourtant quasiment assuré la place réservée à un surfeur africain aux JO [1]. « On était au resto en train de dîner. Ça avait été une grosse journée pour moi, donc j’étais super content, se souvient-il. Mais Aziz n’arrêtait pas de regarder son téléphone sous la table, discrètement. Je lui demandais ce qu’il faisait mais il me répondait : ‘Rien, rien !’ En fait, il était en train de suivre les résultats du Sud-Africain avec lequel j’étais en concurrence. Car celui qui allait le plus loin durant cette compétition avait la place à Tokyo. Et lorsqu’il a perdu, Aziz m’a dit : ‘C’est bon Ramzi, c’est fait !’ ».

La suite ? Plein d’appels de la part de sa famille et du monde du sport marocain. Mais il peine à réaliser ce qu’il vient de réussir. « J’étais encore en compétition et j’étais donc encore concentré, explique-t-il. C’est vraiment trois-quatre jours après que j’ai vraiment réalisé que c’était gros, très gros, ce qu’il venait de sa passer ».

Le Marocain Ramzi Boukhiam aux 2021 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. Ben Reed Photo

Une enfance au bord de l’océan

Ramzi Boukhiam a alors eu l’occasion de se remémorer sa découverte du surf, quelque part sur la côte marocaine. « Mon papa adorait la pêche alors on était tout le temps à la plage, avec mon père, ma mère et mon grand frère. On a grandi à Agadir et on allait tout le temps à une quinzaine de kilomètres de là, raconte-t-il. On était tout le temps à la plage, dans l’eau. J’ai commencé avec du bodyboard. Mon grand-frère, lui, surfait déjà. Il m’a dit que je devrais essayer. J’ai accroché directement. Et quelques mois plus tard, je faisais ma première compétition. C’était en 2003 ».

Ramzi Boukhiam narre avec beaucoup de douceur, cette période à Adadir. « C’était vraiment chill [détendu, Ndlr], glisse-t-il, comparé à la vie dans les grandes villes du nord comme Casablanca. On était gâté, ne serait-ce qu’au niveau du climat. On allait à l’école en short. On pouvait aller surfer très souvent... C’était vraiment une très belle enfance ».

Même si le jeune Ramzi adore alors le football, rien n’égale le surf dans son cœur. « L’été, je partais en France. Je disputais toutes les petites compétitions dans le Sud-Ouest de la France », explique-t-il.

Un drame fondateur

La France, le Marocain va s’installer pour y vivre en 2007, suite à un drame. Son père vient en effet de décéder. La mère de Ramzi Boukhiam, originaire des Pays-Bas (pays où l’athlète est également né), décide alors d’emmener ses deux fils à Biarritz, une ville que la famille connaît déjà bien.

« La première année, j’ai galéré avec l’hiver, s’en amuse aujourd’hui le surfeur. Je ne faisais que pleurer, j’étais limite en dépression. Je disais à ma mère : ‘Il faut qu’on rentre au Maroc !’ Puis je me suis habitué et je me suis fait plein de potes. La région de Biarritz, c’est un peu ma deuxième maison, désormais. Ma mère y habite d’ailleurs encore ».

Il ajoute : « J’ai fait un sport-études, là-bas. J’ai eu mon sponsor Quicksilver. J’ai fait une carrière chez les juniors et maintenant chez les séniors. Ça a été un beau trajet. »

Surfer sur la vague olympique

Ramzi Boukhiam espère avoir encore cinq belles années devant lui, histoire entre autres de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, après ceux de Tokyo. « Avoir un Marocain pour la première du surf aux Jeux olympiques, c’est historique, lance-t-il. Ça restera gravé en moi. Je serai à jamais un Olympien. Ça va être spécial. Mais je n’ai vraiment pas envie d’aller au Japon en touriste et de juste participer. Je m’entraîne dur et je sais que je peux le faire ».

Ses ambitions sur les plages de Tsurigasaki, le lieu de la compétition, sont très hautes. « Je vise la médaille d’or ! Après, ça va être très compliqué parce qu’il y aura les meilleurs du monde. Mais tout peut arriver. Je me sens prêt, j’ai de bonnes planches. Il faut juste que tout se connecte bien le jour J. Mes adversaires sont tous battables (sic). J’y vais vraiment pour gagner. »

Il conclut : « Ces Jeux, ça va être une expérience de fou ! Pour tout athlète, c’est l’ultime accomplissement. Après, ça va être un peu spécial avec le Covid. Il n’y aura pas de public, il n’y aura pas toute la folie des JO. Mais j’ai hâte de me concentrer et d’enfiler le lycra. »

Le Marocain Ramzi Boukhiam aux 2021 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. © ISA / Pablo Jimenez

[1] Le surfeur sud-africain Jordy Smith s'était également qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 mais a dû déclarer forfait à cause d'une blessure à un genou.

