Jeux olympiques: la basketteuse Ezinne Kalu, une tigresse entre Tokyo et Landerneau

Ezinne Kalu est double championne d’Afrique de basket-ball avec le Nigeria et meilleure joueuse du dernier AfroBasket. À 29 ans, la meneuse de jeu des D’Tigress et du club français Landerneau veut désormais faire briller son pays d’origine (elle est née aux États-Unis) aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Présentation.

« Je suis prête à relever ce défi. Je suis super enthousiaste. Je suis prête à entrer dans l'histoire, à faire quelque chose de spécial. » Ezinne Kalu a déjà signé plusieurs exploits pour le sport nigérian. Cette basketteuse de 29 ans, née aux États-Unis, a en effet remporté les deux derniers Championnats d’Afrique des nations (AfroBasket) et conduit son équipe nationale en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, une première pour une sélection africaine. Mais la meilleure joueuse de l’Afrobasket 2019 ne compte pas s’arrêter là.

« La Coupe du Monde et l'Afrobasket, ce sont de très belles compétitions, ne comprenez pas de travers ce que je vais dire. Mais les Jeux olympiques sont quelque chose d'énorme, savoure-t-elle. Des gens du monde entier vont suivre les JO. Rien que la cérémonie d'ouverture attirera énormément d’attention de la part de millions de personnes très différentes. Et jouer durant un événement comme celui-là, y représenter son pays, c'est juste un truc énorme ».

Un programme olympique sur mesure

Pour ces Jeux, la Nigériane espère décrocher une médaille. « Je pense que c'est possible, affirme celle qui porte le numéro 23, en hommage à Michael Jordan. Ce ne sera pas facile du tout. Il faudra un niveau de concentration et de préparation tout autre. Nous devrons jouer avec énormément d’intensité, verrouiller en défense et essayer de faire mal à nos adversaires. Mais je pense que c'est possible. Nous devrons juste rester concentrées, prendre un match à la fois, et nous donner à 100% sur et en dehors du terrain ».

À Tokyo, Ezinne Kalu aura en tout cas le droit à un programme presque sur mesure puisque son équipe du Nigeria va affronter au premier tour les États-Unis, sa patrie de naissance, le Japon, puis la France, le pays où elle vit. « C'est un groupe vraiment difficile, analyse la meneuse de jeu. Je pense que notre groupe sera le plus relevé. C'est vraiment une bonne chose pour nous de rivaliser avec les meilleures équipes. Nous allons aussi affronter le pays hôte. Et la France a également une très bonne équipe ».

Un exil sportif bénéfique

Ezinne Kalu connaît bien ce dernier point : elle évolue depuis 2019 dans le Championnat français (LFB), du côté du Landerneau Bretagne Basket (ouest de la France). Une expérience qui plaît à la jeune femme, après des passages au Portugal, en Hongrie et en Allemagne. « Landerneau est vraiment une ville agréable, assure-t-elle. Les gens y sont vraiment solidaires. Et je jouis d’une belle liberté là-bas ».

Aussi a-t-elle décidé de prolonger d’une saison supplémentaire son aventure à Landerneau. « La première raison est, qu'avec le Covid, la France est l'un des endroits les plus sûrs pour une joueuse professionnelle, car la France offre de nombreux avantages aux athlètes. Et j'ai besoin de ça. Avec la crise du Covid, je ne savais pas trop comment les choses allaient se passer cet été, explique celle qui gère par ailleurs depuis 2017 sa propre marque de cosmétiques. La deuxième raison, c’est la compétitivité de la LFB. J'aime jouer en France parce que je m'y améliore en tant que joueuse. J'y ai vraiment été performante alors que j'ai joué contre certaines des meilleures athlètes au monde. Enfin, l'autre chose qui a compté dans mon choix, c'est le fait d'être dans un pays où il y a des Américains. Cela me donne l'impression d'être chez moi ».

Jouer un jour en WNBA

Quitter les États-Unis, la patrie du basket-ball, pour évoluer dans des championnats moins prestigieux n’a d'ailleurs pas été facile. Mais Ezinne Kalu n’a pas non plus fait une croix sur le summum pour toute basketteuse : évoluer dans la ligue nord-américaine (WNBA). « Cela a toujours été l'un de mes objectifs, lâche-t-elle. Je n'ai pas été recrutée en WNBA lorsque j’ai quitté l’université, en 2015. Mais espérons que les Jeux olympiques seront un peu comme un tremplin vers la WNBA. Sinon, je continuerais à jouer à l'étranger ».

Et, quoiqu’il arrive, Ezinne Kalu continuera à défendre les couleurs du Nigeria, pays dont elle a décidé de porter le maillot en 2013. Un choix qu’elle n’a jamais regretté. Dans son agenda, elle a ainsi coché les 17 et 26 septembre 2021, dates du début et de la fin de l’AfroBasket 2021. « Les choses se gagnent par trois, lance la double tenante du titre. Je pense qu'il est vraiment important pour nous de marquer le coup, surtout dans un pays comme le Cameroun. Chaque fois que nous avons joué contre les Camerounaises, cela a été très difficile. Elles sont vraiment agressives. Ce sera vraiment un tournoi difficile à jouer ».

La Nigériane Ezinne Kalu après le sacre des D'Tigress à l'Afrobasket 2019. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ezinne Kalu 🇳🇬🇺🇸 (@_thenigerianqueen) La Nigériane Ezinne Kalu après le sacre des D'Tigress à l'Afrobasket 2019.

