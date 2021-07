JO de Tokyo: Prithika Pavade, la prodige du tennis de table français

Âgée de bientôt 17 ans, elle sera à Tokyo la benjamine de l’Équipe de France olympique, née le 2 août 2004. La pongiste Prithika Pavade a réussi l’exploit de faire partie des 70 joueuses qualifiées pour le tournoi Olympique de tennis de table. Cette francilienne d’1,61 mètre est un véritable phénomène, certains parlent même d’une surdouée.

Sacré champion d’Europe en 2016, Emmanuel Lebesson a 33 ans, le double de l’âge de Prithika Pavade. Il est impressionné par la maturité que dégage sa toute nouvelle partenaire en Équipe de France : « Prithika, c’est vrai que c’est un prodige. Elle une maturité extraordinaire pour son âge, elle comprend beaucoup plus de choses plus vite que tout le monde. J’ai l’impression qu’elle a déjà compris des choses dont j’avais à peine connaissance à 26, 27 ans, raconte-t-il. Elle a le talent mais elle a aussi le travail. Le talent peut être inné, mais le travail ne l’est pas et Prithika a les deux, elle a compris comment ça fonctionnait. Quelqu’un qui se qualifie pour les Jeux olympiques dès sa première tentative, c’est vraiment impressionnant. Une qualification olympique, c’est tellement difficile mentalement et psychologiquement et elle y est arrivée ! Aujourd’hui on n’a jamais eu ça en France donc on peut dire que Prithika est un phénomène. »

Phénomène, surdouée ou prodige… Autant de superlatifs flatteurs qui ne montent pas à la tête de Prithika Pavade. « Oui, c’est sûr que c’est valorisant mais il faut garder quand même les pieds sur terre car pour moi le plus important reste quand même l’entraînement et le travail, confie-t-elle. Mon plus grand objectif serait de devenir championne olympique, bien sûr, mais je ne pense pas que ce genre de résultat tombe du ciel comme ça. Cela passe forcément par beaucoup de travail et c’est ce que je fais. Pour l’instant, ça marche plutôt bien, donc il faut continuer… »

Depuis ses sept ans, cette fan d’Harry Potter a fait de sa raquette une baguette magique. Elle est mue par une capacité de concentration rarement vue à son âge, selon son entraîneur Ludovic Remy. « Sa faculté à se concentrer est en effet hors norme, mais aussi sa capacité d’analyse lors de ses matches. Elle met beaucoup d’intensité dans la construction de ses séances d’entraînement et dans tout ce qu’elle entreprend, précise-t-il. Prithika est toujours en action, veut toujours avancer, être efficace et performante. Elle veut toujours apprendre, c’est vraiment sa grande force. »

Déjà championne d’Europe des moins de 21 ans, Prithika Pavade n’est que 400e mondiale en senior mais son ambition est sans limite. Patrick Chila, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Sidney en 2000 avoue son admiration. « Prithika, c’est déjà une fille bien, très respectueuse et très professionnelle. Mais ce qui est particulièrement rare à son âge, c’est qu’elle sait faire les bons choix aux bons moments, affirme-t-il. De plus, on a l’impression que la pression glisse sur elle. Elle connaît sa valeur mais n’a pas du tout la grosse tête. Contre n’importe quelle joueuse, Prithika partira vainqueur. Même face à la numéro un mondiale, elle va penser qu’elle peut gagner et ça, c’est de la trempe des champions. Elle a zéro complexe. »

Si Prithika Pavade cultive le travail et l’ambition, elle le fait dans l’humilité et la décontraction. Autant de valeurs transmises par ses parents indiens, notamment son père, autrefois joueur de bon niveau, et qui l’a initiée au tennis de table. « En Inde, lorsque j’y suis allée, on sent que c’est frais ! Il n’y a pas de choses super importantes, c’est serein. On prend quasiment tout à la rigolade, tout bien, s’amuse-t-elle. Mes parents m’ont toujours dit d’essayer de m’adapter à tout, de ne pas être compliquée mais aussi de rester naturelle. De ne pas me forcer à être quelqu’un d’autre, mais juste être moi-même. »

Sereine et naturelle, la pongiste de Villepinte tentera de le rester à Tokyo malgré l’émerveillement de ses tous premiers Jeux olympiques : « C’est vrai que ça va être énorme, je ressens déjà beaucoup d’envie et d’excitation, confie-t-elle. Mais je vais essayer de trouver l’équilibre entre profiter et performer : savoir être concentrée quand il le faut et plus détendue quand il le faut. »

Si Prithika Pavade impressionne par sa maturité et ses dons, elle n’en reste pas moins une lycéenne de 16 ans paisible, amatrice de séries TV, de tiramisu et de blagues plus ou moins bonnes. « Je suis vraiment très bon public, je rigole pour un rien, lance-t-elle dans un fou rire. Si quelqu’un a besoin de se rassurer sur son humour, je suis là ! »

À Tokyo, Prithika Pavade sera alignée en simple mais aussi en double dames avec sa partenaire Jianan Yuan qui est âgée de 36 ans. L’objectif pour la jeune pongiste étant d’engranger le maximum d’expérience afin de bien figurer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

