JO de Tokyo: trois Sud-Africains positifs au Covid-19 au village olympique

Trois membres de l’équipe de football d’Afrique du Sud, installés dans le village olympique des JO de Tokyo, ont été testés positifs au Covid-19. Ce qui fait craindre un foyer de contamination à cinq jours de la cérémonie d’ouverture.

Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football, ainsi qu'un membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique des JO de Tokyo ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé ce dimanche 18 juillet le Comité olympique sud-africain (SASCOC).

Il s'agit de Thabiso Monyane et de Kamohelo Mahlatsi, pour les joueurs, et de l'analyste vidéo de l'équipe. Tous les trois ont été placés à l’isolement. « Le reste de l'équipe a subi deux tests négatifs et fait l'objet d'un suivi selon les recommandations des autorités médicales locales », a indiqué le SASCOC dans un communiqué.

L'Afrique du Sud fait partie du groupe de la France dans le tournoi messieurs des Jeux olympiques. Elle doit affronter les « Bleus » dimanche prochaine (25 juillet).

Un cas dans l’équipe de rugby à VII aussi

Le comité olympique sud-africain a par ailleurs précisé qu'un quatrième membre de la délégation sud-africaine, un entraîneur de rugby à VII, a également été placé à l'isolement suite à un test positif au Covid-2019 réalisé à Kagashima (sud du Japon) où l'équipe est en stage de préparation depuis samedi. La fédération sud-africaine de rugby a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait du sélectionneur des « Blitzboks » Neil Powell et qu'il avait été placé à l'isolement pour quatorze jours.

Il ne s'agit pas des premiers cas de Covid-19 liés aux Jeux, puisque le Comité international olympique (CIO) a recensé 55 tests positifs parmi les 30.000 menés sur 18.000 sportifs, encadrants, officiels ou journalistes arrivés au Japon depuis le 1er juillet. Cela représente moins de 0,2% de tests positifs.

