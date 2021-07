Jeux olympiques: le Tunisien Mellouli renonce à Tokyo en raison d'un conflit avec la fédération

Le nageur tunisien Oussama Mellouli, le 12 août 2016 à Rio de Janeiro, lors des Jeux olympiques. AP - Lee Jin-man

Détenteur de trois des treize médailles olympiques de l'histoire de la Tunisie, Oussama Mellouli ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo. Le nageur a annoncé, mardi 20 juillet, qu'il renonçait à concourir au Japon. Ç'aurait dû être sa sixième participation aux JO après celles de Sydney (2000), Athènes (2004), Pékin (2008, or sur 1 500m nage libre), Londres (2012, or sur 10 km eau libre, bronze sur 1 500m nage libre) et Rio de Janeiro (2016). Oussama Mellouli, 37 ans, se retire en raison d'un différend avec la fédération tunisienne de natation, à laquelle il s'oppose en justice à propos de sommes attribuées depuis 1999. L'homme aux quatre titres de champion du monde a expliqué à l'AFP que « la goutte qui a fait déborder le vase, c'est d'apprendre que (je) partais aux JO seul ». Son kinésithérapeute n'a, d'après lui, pas été accrédité. « Je suis en athlète de haut niveau, qui se bat jusqu'au bout, avec persévérance et patience. Mais là, je jette l'éponge. Il faut quand même que les paramètres de réussite soient un minimum présents », a-t-il précisé. Le comité olympique tunisien, de son côté, assure que deux membres du staff de Mellouli avait été accrédités, et espère que le nageur changera d'avis. Ce dernier se tient prêt à s'envoler pour Tokyo samedi si une « solution immédiate » était trouvée, mais il se dit pessimiste. L'épreuve de 10 km en eau libre est prévue le 5 août. En l'absence d'Oussama Mellouli, les chances tunisiennes en natation reposeraient uniquement sur le jeune Ahmed Ayoub Hafnaoui, 18 ans, qualifié pour le 400m nage libre et le 800m nage libre.