Tokyo 2021: l'empereur du Japon assistera à la cérémonie d'ouverture

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'empereur du Japon, Naruhito, assistera vendredi 23 juillet à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé ce mardi 20 juillet l'Agence de la maison impériale, alors qu'une polémique avait éclaté fin juin sur des inquiétudes prêtées à l'empereur à cause du Covid-19. L'impératrice Masako, elle, ne sera pas présente à la cérémonie, laquelle se tiendra sans la participation du public - comme la quasi-totalité des compétitions aux JO - et seulement en présence de quelques centaines de personnalités japonaises et étrangères, comme le président français Emmanuel Macron.