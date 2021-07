Tokyo 2021: les footballeuses britanniques et chiliennes mettent un genou à terre contre le racisme

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les footballeuses britanniques et chiliennes ont mis un genou à terre mercredi 21 juillet à Sapporo avant leur match, le premier du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, en signe d'opposition au racisme. Ce geste intervient au lendemain de la décision du Comité olympique international (CIO) d'autoriser les sportifs à exprimer leurs opinions pendant les Jeux jusqu'au début des épreuves. Ils ont désormais le droit de poser un genou à terre, d'exprimer leurs opinions devant les médias et sur les réseaux sociaux ou de porter des inscriptions sur leurs vêtements lors des conférences de presse. Toutefois les prises de position politiques restent interdites pendant les compétitions, lors des remises de médailles et au Village olympique.