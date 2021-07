Foot: les Français sonnés par le Mexique aux Jeux olympiques

L’équipe de France de football olympique a été balayée 4-1 par celle du Mexique au premier tour du tournoi des Jeux de Tokyo 2021, ce 22 juillet. L’attaquant Florian Thauvin appelle les Bleuets à réagir au niveau de l’état d’esprit avant leur deuxième match, prévu le 25 juillet face à l’Afrique du Sud.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

André-Pierre Gignac, leader, capitaine et buteur sur penalty, peine à masquer sa rage après la triste performance de l’équipe de France de football aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 22 juillet. La colère de l’attaquant contraste pourtant avec l’accablement de ses partenaires, après la large victoire 4-1 du Mexique (buts d'Alexis Vega, Sebastian Cordova, Urial Entuna et Erick Aguirre) dans le groupe A du tournoi masculin.

Le défenseur Pierre Kalulu, submergé comme ses partenaires par des Mexicains plus agressifs et plus précis, peine à trouver une explication. « Dans le jeu, il nous a manqués beaucoup de choses, que ce soit techniquement ou tactiquement. Heureusement que ça arrive au premier match, si on peut dire », soupire le pensionnaire de l’AC Milan.

Côté mexicain, l’expérimenté gardien de but Guillermo Ochoa (36 ans) est évidemment ravi de la performance de ses jeunes partenaires. Mais celui qui a évolué dans le Championnat de France de 2011 à 2014 sait que les Bleuets étaient très loin du compte, au Tokyo Stadium. « Je connais la façon dont la France travaille avec les jeunes. Il y a beaucoup de qualités là-bas, glisse-t-il. Je sais que l’équipe de France n’avait pas tout son effectif. Ça, il faut le dire, même si ça ne change rien ».

« Nous mettre un coup de pied au cul »

Florian Thauvin, l’un des trois joueurs français de plus de 24 ans présents à Tokyo, ne se retranche pas derrière cette excuse des nombreux joueurs tricolores ayant dû ou voulu faire l’impasse sur les JO. « Pour moi, on a surtout été dépassés physiquement, dans les duels. En face, on a vu une équipe qui était prête, dont les joueurs se connaissent bien mieux que nous. Nous, c’est seulement notre deuxième match ensemble. On ne se connaît pas bien, lâche celui qui évolue dans le championnat mexicain, comme André-Pierre Gignac. On n’a pas pris confiance ce soir. En même temps, cette défaite va nous permettre de nous mettre un coup de pied au cul et de se dire qu’il faut batailler ensemble et être irréprochables sur le plan de l’état d’esprit ».

Séances de rattrapages programmées pour les Français le 25 juillet face à l’Afrique du Sud à Saitama puis face au Japon le 28 à Yokohama.

