Jeux olympiques: le nageur tunisien Oussama Mellouli sera finalement bien à Tokyo

Le nageur tunisien Oussama Mellouli lors des Championnats du monde de Barcelone, en Espagne, le 20 juillet 2013. AP - Emilio Morenatti

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Revirement dans l'affaire Oussama Mellouli. Alors que le nageur double champion olympique avait annoncé son renoncement aux Jeux de Tokyo le 20 juillet, l'intervention du comité olympique tunisien a réglé le différend entre l'athlète et sa fédération. Dans un communiqué relayé jeudi 22 juillet, à la veille de l'ouverture officielle des JO 2021, le comité explique qu'une rencontre entre les deux parties a eu lieu pour « examiner l'ensemble des questions et difficultés dont se plaint le champion », et qu'à son issue, « Mellouli a annoncé son engagement à continuer de défendre le drapeau national aux Jeux olympiques de Tokyo ». Le nageur de 37 ans sera donc bien présent sur le 10 km en eau libre le 5 août.