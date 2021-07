JO de Tokyo: Marc-Antoine Olivier, stratège en eau libre

Spécialiste de l'eau libre, l'une des disciplines les plus intransigeantes, le nageur français va tenter de décrocher l'or olympique à Tokyo sur le 10 kilomètres. Sa maîtrise de la course et sa sérénité seront des atouts.

Il y a les nageurs adeptes des bassins, les pressés, ceux qui attirent la lumière. Et il y a les dingues de l'eau libre, capables d'enchaîner plusieurs kilomètres en mer, dans les rivières ou les lacs. Une caste de durs au mal, obsédés par l'effort dont fait partie Marc-Antoine Olivier : « Quand je nage, je suis dans mon élément parce que je suis déjà dans un milieu naturel, j'apprécie cette sensation de ne pas me sentir enfermé, explique le Nordiste de 25 ans. Et puis il y a cet aspect de la stratégie, tout ce que tu dois mettre en place avant pour préparer une course... C'est long, on passe deux heures à nager. C'est compliqué de gagner en eau libre, ce n'est pas forcément celui qui sera le plus fort qui va gagner ».

L'eau libre est un monde singulier où l'endurance ne suffit pas. Il faut d'abord être bagarreur, être prêt à donner et prendre des coups car pendant la course, les places sont chères.

Mais il faut surtout être le plus stratège, le plus malin et savoir duper l'adversaire. À 25 ans, Marc-Antoine Olivier, l'homme aux trois prénoms, l'a désormais bien intégré : « Ça fait partie du jeu. Quand j'arrive en chambre d'appel – aux JO, on sera vingt-cinq nageurs – je sais très bien qui va faire une bonne ou une mauvaise course dès le départ. Cela se voit dans le regard, dans le comportement », décrypte le tout récent vice-champion d'Europe du 10 kilomètres à Budapest. « Et il faut jouer là-dessus, surtout quand on commence à avoir un nom et des résultats, pour avoir un ascendant psychologique qui peut jouer sur la fin », ajoute-t-il.

Troisième aux Jeux de Rio en 2016

Stéphane Lecat, directeur français de l'eau libre abonde et reste admiratif devant les capacités d'analyse du nageur : « Aujourd'hui, il a une connaissance de l'épreuve qui est encore plus approfondie puisqu'il connaît les points forts et les points faibles de ses adversaires. Mais il se connaît aussi très bien lui-même. Il sait où et comment se placer durant la course, à quel moment elle peut se jouer. Il a vraiment optimisé tout ça depuis cinq ans. »

Il faut dire que « Marco » commence à avoir de sacrées références sur ce fameux 10 kilomètres, la distance qui compte puisque c'est la seule à faire partie du programme olympique. Outre sa médaille d'argent à Budapest, il est aussi vice-champion du monde en titre. Mais son principal fait d'arme a été réalisé lors des JO de Rio en 2016 lorsqu'il a décroché la médaille de bronze. Un moment inoubliable évidemment, dont il a voulu garder une trace indélébile : « Je me suis fait tatouer. Histoire de me rappeler ce que j'ai réalisé. Comment j'ai fait pour en arriver là ? Certains diront que c'est un gribouillis (rires). En fait, c'est un petit trait qui représente le Corcovado. Il y aussi deux favelas et le Pain de Sucre, les endroits marquants de Rio, avec un petit nuage aussi et les anneaux olympiques. »

« À 100%, il sera très dur à battre »

Désormais, comme beaucoup de ses rivaux, c'est l'or qu'il espère décrocher dans les eaux brûlantes de la Baie de Tokyo. Entraîné par Philippe Lucas, c'est un garçon plus mûr, plus réfléchi, et malgré de nombreuses semaines sans nager l'an dernier, notamment à cause du premier confinement, il restera l'un des hommes à battre, selon Stéphane Lecat. « Marco, cela reste quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui maîtrise les grands rendez-vous. Il a la pression mais il s'y adapte énormément. Il a cette qualité et ça n'a pas changé, bien au contraire. Si j'étais un de ses adversaires, ce qui pourrait me perturber, c'est de voir quelqu'un que je sais très fort mais qui a la capacité de rester serein. Cela bout à l'intérieur mais quand tu le regardes, il donne vraiment l'impression, d'être relâché, de maîtriser ce qu'il fait. Je pense que Marco a 100%, il est très dur à battre », déclare-t-il.

« Marco » se sait donc attendu. Il voudra assommer la concurrence le 5 août pour décrocher ce fameux titre olympique. En cas de couronnement au Japon, il pourra alors ajouter un autre tatouage à sa collection.

