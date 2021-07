Tokyo 2021: la Guinée renonce aux Jeux olympiques à cause des variants du Covid-19

Sanoussy Bantama Sow, le ministre des Sports guinéen, a annoncé mercredi que son pays ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo. D'après lui, le gouvernement veut « préserver la santé des athlètes » face à la « recrudescence de variants du Covid-19 ».

Pour la première fois depuis 1976, il n'y aura aucun sportif et sportive guinéens et guinéennes aux Jeux olympiques d'été. Mamadou Bah (natation), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Yarie Camara (lutte), Aïssata Denn Conte (athlétisme) et Mariama Touré (natation), les cinq athlètes qui devaient représenter le pays à Tokyo du 23 juillet au 8 août, n'iront pas au Japon. La Guinée a officialisé son forfait pour la 32e édition des JO mercredi 21 juillet.

Le ministre des Sports a adressé un courrier au présiden du Comité olympique guinéen pour annoncer l'annulation de la participation du pays à Tokyo 2021. Raison évoquée : la pandémie de Covid-19. Face à la situation sanitaire actuelle au Japon, le gouvernement guinéen veut « préserver la santé des athlètes guinéens ».

Ainsi, « en raison de la recrudescence de variants de Covid-19 », les instances ont décidé « avec regret l'annulation de la participation de la Guinée » aux Jeux de Tokyo, écrit Sanoussy Bantama Sow.

Des problèmes financiers aussi évoqués

Une autre raison officieuse pourrait aussi expliquer ce renoncement. Une source proche du gouvernement et anonyme a confié à l'AFP que des problèmes financiers poussaient le pays à se retirer : « Le dossier a été surfacturé, voilà pourquoi le ministère ne peut pas payer. » La presse guinéenne, elle, a évoqué des problèmes de primes impayées.

La Guinée est le deuxième pays a annoncé qu'il ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo en raison du Covid-19. Le 6 avril, la Corée du Nord avait aussi décidé de ne pas envoyer ses athlètes au Japon, afin de les « protéger de la crise sanitaire mondiale ».

