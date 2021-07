Jeux olympiques: le judoka algérien Fethi Nourine déclare forfait pour ne pas affronter un Israélien

Photo du Nippon Budokan, salle qui accueille les épreuves de judo des Jeux olympiques à Tokyo, ici le 23 juillet 2021. AP - Vincent Thian

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Fethi Nourine ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s'ouvrent officiellement ce vendredi 23 juillet. Il a annoncé sa décision jeudi soir à la télévision algérienne. Le judoka (moins de 73 kilos) a expliqué qu'il ne voulait pas avoir à affronter un adversaire israélien dans sa partie de tableau ; s'il avait battu le Soudanais Mohamed Abdalrasool lundi au premier tour, il aurait dû combattre ensuite face à l'Israélien Tohar Butbul. « Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela », a déclaré Fethi Nourine, qui avait déjà agi de la sorte lors des Mondiaux 2019 à Tokyo. En son absence, l'Algérie ne sera représentée en judo que par Sonia Asselah (plus de 78 kilos).