Tokyo 2021-Cyclisme: l’Équatorien Richard Carapaz vainqueur de la course en ligne

Le cycliste équatorien Richard Carapaz vainqueur de la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo, ce samedi 24 juillet 2021. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Équatorien Richard Carapaz a décroché ce samedi 24 juillet l’or en cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Tokyo. Le troisième du Tour de France 2021 s’est imposé en solitaire devant le Belge Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar, au bout d'une course en ligne de 234 km. Richard Carapaz offre à son pays le deuxième titre olympique de son histoire. Le Français David Gaudu, placé dans le groupe qui a lutté pour les médailles d’argent et de bronze, s’est finalement classé septième.