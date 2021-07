Tokyo 2021-Judo: Luka Mkheidze en bronze, première médaille pour la France dans ces Jeux

La France obtient sa première médaille dans ces Jeux olympiques à Tokyo grâce au judoka Luka Mkheidze. Le Français a battu le Sud-Coréen Won-jin Kim samedi lors du combat pour la médaille de bronze.

Après la déception au tennis avec l'élimination d'entrée de la paire française composée de Pierre-Hugues Herbert et de Nicolas Mahut, la délégation française envoyée à Tokyo reprend des couleurs grâce au judo. Au Nippon Budokan, la salle où se tiennent les combats, Luka Mkheidze (moins de 60 kilos) a conquis la première médaille tricolore de ces Jeux olympiques.

MEDAILLE DE BRONZE POUR LUKA MKHEIDZE ! 🥉🥋

Le compteur est lancé 🇫🇷#AllezLesBLeus #Tokyo2020 pic.twitter.com/USLNiDoapY — Equipe France (@EquipeFRA) July 24, 2021

Battu le 16 avril en finale des Championnats d'Europe de Lisbonne par l'Espagnol Francisco Garrigos, le Français a pris sa revanche en domptant son adversaire par waza-ari dès son entrée en lice. En quarts de finale, il s'est à nouveau imposé, cette fois par ippon contre l'Ukrainien Artem Lesiuk.

La marche était toutefois trop haute en demi-finale face au Taïwanais Yung Wei Tpe Yang. Au terme d'un combat éprouvant de plus de 9 minutes, Luka Mkheidze a perdu au golden score par ippon. Il lui restait alors à aller chercher la médaille de bronze face au Sud-Coréen Won-jin Kim.

Luka Mkheidze, 25 ans et 20e au classement mondial des moins de 60 kilos, s'est ressaisi après sa déception et a bien répondu au défi de son adversaire, plus expérimenté et classé 9e. Très engagé malgré la fatigue de son précédent affrontement, il a emmené Won-jin Kim au golden score. Le Sud-Coréen a été sanctionné à deux reprises pour non-combativité. Et une dernière pénalité a offert au Français la victoire et la médaille de bronze.

Arrivé en France en tant que réfugié politique à l'âge de 14 ans, en 2010, et naturalisé français en 2015, Luka Mkheidze entre dans l'histoire de ces Jeux de Tokyo. Il est le premier médaillé tricolore de ces JO.

Un vrai grand bonheur ! 1ère médaille pour la🇫🇷 à @Tokyo2020. Luka Mkheidze en bronze en - 60 kg, une médaille arrachée en combattant jusqu'au bout. Quel symbole que cette🥉nous soit offerte par un athlète qui a choisi notre pays comme terre d'accueil. 👏👏👏 Bravo et merci, Luka — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) July 24, 2021

