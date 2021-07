Tokyo 2021-Escrime: Romain Cannone champion olympique, première médaille d'or pour la France

L'épéiste Romain Cannone a remporté la médaille d'or à Tokyo au terme d'un dimanche parfait. Le Français a battu les trois meilleurs mondiaux, dont le numéro un hongrois Gergely Siklosi en finale, pour décrocher le titre olympique à l'épée. C'est la première médaille d'or de la délégation française au Japon.

Publicité Lire la suite

Après le bronze de Luka Mkheidze et l'argent d'Amandine Buchard en judo, la France tient sa première médaille d'or des Jeux olympiques 2021. Et elle vient de l'escrime grâce à un quasi inconnu, désormais en pleine lumière : Romain Cannone. À 24 ans, l'épéiste, qui occupe le 47e rang mondial et qui n'était jamais monté sur un podium auparavant, est le nouveau champion olympique de sa discipline.

CHAMPION OLYMPIQUE !

La première médaille d'or, elle est là et elle est pour l'épéiste Romain Cannone 🥇#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/zJswNiTVs8 — Equipe France (@EquipeFRA) July 25, 2021

Le Français a connu une journée de rêve au Makuhari Messe de Chiba, la salle où se tiennent les épreuves d'escrime de ces Jeux. Il a frappé un grand coup dès son entrée en lice en battant le Vénézuélien Ruben Limardo Gascon (15-12), champion olympique en 2012 à Londres. Il s'est ensuite défait de l'expérimenté néerlandais Bas Verwijlen (15-11).

En quarts de finale, Romain Cannone a dompté le Russe Sergey Bida (sous bannière olympique), numéro deux mondial à l'épée (15-12). Et en demi-finale, le Français a battu le numéro trois mondial, l'Ukrainien Igor Reizlin (15-10), pour s'offrir une place en finale. Son adversaire : le Hongrois Gergely Siklosi, numéro mondial et champion du monde en titre.

Le Français a pris le meilleur départ dans le premier tiers de cette finale, mais son adversaire a refait surface avant la première pause (4-4). Dans le second tiers, les deux finalistes ont fait jeu égal un temps avant que les touches en contre de Cannone ne lui offrent un avantage au score : 12-8, puis 14-9 à la fin du second tiers. Et dans le dernier tiers, l'escrimeur tricolore a inscrit la dernière touche qui lui manquait pour se parer d'or (15-10).

Le parcours de Romain Cannone tient du petit miracle. Le benjamin de l'équipe de France d'escrime devait être remplaçant pour ces Jeux olympiques. Il a finalement été sélectionné après l'éviction de Daniel Jérent, convoqué devant l'antidopage après un contrôle positif datant de novembre. Le voilà champion olympique : c'est le premier titre de la France en escrime en individuel aux Jeux depuis le fleurettiste Brice Guyard en 2004 à Athènes. Le dernier titre à l'épée date d'encore plus loin : il faut remonter aux Jeux de Barcelone, en 1992, et à Erick Srecki.

MAGISTRAL !

CHAMPION OLYMPIQUE !!!

Romain Cannone nous touche en plein cœur

MERCI pour cette première médaille 🥇

C’est si beau 🤩

🇫🇷🇫🇷🇫🇷👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Bravo @ffescrime @EquipeFRA — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) July 25, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne