Tokyo 2021-Judo: la Française Sarah-Léonie Cysique vice-championne olympique

La judoka française Sarah-Léonie Cysique, le 26 juillet 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo. AP - Vincent Thian

Texte par : RFI

Troisième médaille pour la France en judo dans ces Jeux olympiques de Tokyo. La Française Sarah-Léonie Cysique a pris l'argent en moins de 57 kilos, lundi 26 juillet. Elle s'est inclinée en finale face à la Kosovare Nora Gjakova par ippon après 2 minutes et 45 secondes de combat. Déjà vice-championne du monde par équipe et deux fois médaillée de bronze aux Championnats d'Europe, la Française de 23 ans ajoute une médaille olympique à son palmarès. Avant elle, Luka Mkheidze (moins de 60 kilos) a gagné une médaille de bronze et Amandine Buchard (moins de 52 kilos) a obtenu une médaille d'argent.