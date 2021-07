Tokyo 2021: le boxeur David Tshama, l’espoir de la RDC aux JO

David Tshama s’est qualifié pour les 8e de finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques, ce 26 juillet. Il a battu le Camerounais Wilfred Seyi Ntsengue, un adversaire qu’il avait déjà vaincu en qualifications pour Tokyo 2021. Le porte-drapeau de la RDC redonne au passage espoir à une délégation congolaise en difficulté durant ces JO.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Porte-drapeau de la RDC à Tokyo 2021 et capitaine de l’équipe de boxe durant ces Jeux olympiques, David Tshama a assumé ce double statut, ce 26 juillet. Il s’est qualifié pour les huitièmes de finale chez les poids moyens, en battant le Camerounais Wilfred Seyi Ntsengue.

Mais Ntsengue l’a déstabilisé durant les deux premières reprises. « C’est très difficile lorsqu’on connaît déjà son adversaire », assure, haletant, le Congolais. Il avait déjà battu son rival d’Afrique centrale en qualifications pour ces JO, en janvier 2020 à Diamniadio (Sénégal). « Il s’est très bien préparé et il faisait tout pour me contrer, explique David Tshama. Alors je me suis ressaisis durant les deux derniers rounds. J’ai donné le meilleur de moi-même parce que je savais qu’il finirait pas s'essouffler à la dernière reprise. Alors, j’ai foncé et c’est comme ça que j’ai pu arracher la victoire ».

Un succès qui fait du bien à la délégation congolaise

C’est peu de dire que ce succès fait du bien à une délégation congolaise en difficulté durant ces JO. La boxeuse Marcelat Sakobi Matshu s’est inclinée d’entrée chez de jeu chez les poids plumes, tout comme Fiston Mbaya Mulumba chez les poids légers. La taekwondoïste Naomie Katoka ne s’est pas présentée à la pesée, la veille de son combat face à l’Ivoirienne Ruth Gbagbi, et a été disqualifiée. Quant à la judokate Marie Branser, elle a connu de grosses difficultés dans sa préparation olympique.

« Je me devais de gagner ce combat et de montrer l’exemple, comme je suis le capitaine de l’équipe », souffle-t-il. Il affrontera le Haïtien Darelle Valsaint, le 29 juillet en 8e de finale.

Prendre combat après combat

La finale et la première médaille olympique de l’histoire de la RD Congo, David Tshama ne préfère pas y penser pour le moment. « Ce serait difficile pour moi de dire que je vais arriver au bout, tempère-t-il. Mon ambition est bien sûr d’avancer, mais au fur et à mesure jusqu’à décrocher une médaille, même de bronze. Ce serait un immense plaisir pour ma première aux JO ».

Après Tokyo 2021, David Tshama sait déjà ce qu’il veut faire. « Je vais disputer encore quelques combats amateurs, avant de passer professionnel pour imiter Junior Makabu », conclut-il. Ce dernier est champion du monde WBC des cruiserweights. Une référence dans le monde du Noble Art.

