Tokyo 2021-Athlétisme: l'Algérien Taoufik Makhloufi déclare forfait sur blessure

L'athlète algérien Taoufik Makhloufi, le 20 août 2016 à Rio de Janeiro. AP - Jae C. Hong

Texte par : RFI

Champion olympique sur 1 500m à Londres en 2012, médaillé d'argent sur 800m et 1 500m à Rio de Janeiro en 2016, Taoufik Makhloufi ne pourra pas briguer une quatrième médaille olympique à Tokyo. L'Algérien de 33 ans, qui devait concourir à nouveau sur 1 500m, a annoncé son forfait lundi 26 juillet en raison d'une blessure au genou. « Je me trouve contraint d'écouter mon corps et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout comme le Covid-19 que j'ai contracté l'année passée », a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l'agence de presse algérienne APS.