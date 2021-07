Tokyo 2021: deux premières médailles pour l'Afrique du Sud, le Tunisien Hafnaoui à l'arrêt

L'Afrique du Sud a remporté ses deux premières médailles dans ces Jeux de Tokyo mardi. La nageuse Tatjana Schoenmaker a pris l'argent sur 100m brasse, comme la surfeuse Bianca Buitendag. Leur compatriote nageur Chad le Clos, lui, est en lice pour une cinquième médaille olympique. Déception en revanche pour le Tunisien Ahmed Hafnaoui, non qualifié pour la finale du 800m.

Publicité Lire la suite

NATATION

Une médaille d’argent pour la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker sur 100m brasse mardi. La nageuse, qui a signé le record olympique en série (1’04’’82) et le meilleur temps des demi-finales, a longtemps fait la course en tête. Mais dans les 25 dernières mètres, l’Américaine Lydia Jacob, 17 ans, a réalisé une remontée inattendue pour souffler la médaille d’or (1’04’’95). Tatjana Schoenmaker a terminé deuxième (1’05’’22) devant une autre Américaine, Lilly King, la double championne du monde et ex-championne olympique. Schoenmaker visera un nouveau podium sur 200m brasse, dont les séries sont prévues mercredi.

Chad le Clos pour une cinquième médaille olympique ? Le Sud-Africain (un titre olympique, trois titres de vice-champion olympique) a remporté sa demi-finale sur 200m papillon. Il a d’ailleurs signé le meilleur temps des demies (1’55’’06). Mercredi, le médaillé d’or des JO 2012 (4e en 2016) visera à nouveau le plus beau métal en finale.

Dans les séries du 100m hommes, l'Ougandais Atuhaire Ogola Ambala, le Mauricien Mathieu Marquet, le Kényan Danilo Rosafio, le Burundais Belly-Cresus Ganira, le Marocain Samy Boutouil, le Zimbabwéen Peter Wetzlar, l'Egyptien Ali Khafalla et l'Algérien Oussama Sahnoune se sont élancés. Mais aucun ne s'est qualifié pour les demi-finales. Le dernier qualifié a signé un temps de 48''44. Or, le meilleur temps de ces huit nageurs africains a été de 49''31 pour Khafalla.

Dans les séries du 800m hommes, le Tunisien Ahmef Hafnaoui s'est raté. Champion olympique sur 400m le 25 juillet, le jeune nageur de 18 ans ,n'a signé que le 10e temps des séries mardi. Insuffisant pour se glisser en finale. L'Egyptien Marwan Elkamash (16e temps) n'en sera pas non plus.

SURF

Après avoir éliminé la septuple championne du monde australienne Stephanie Gilmore lundi en série, Bianca Buitendag s'est hissée jusqu'en finale mardi. La surfeuse a dominé la Portugaise Yolanda Hopkins en quarts de finale (9,50 à 5,46), puis l'Américaine Caroline Marks en demi-finale (11 à 3,67). En finale, la Sud-Africaine a retrouvé l'Américaine Carissa Moore, annoncée comme la grande favorite. Celle-ci a remporté la première médaille d'or de l'histoire du surf féminin aux JO en battant son adversaire (14,93 à 8,46). Bianca Buitendag, 27 ans, collecte ainsi la deuxième médaille d'argent de l'Afrique du Sud dans ces Jeux.

BOXE

Le Mauricien Merven Clair (moins de 69 kilos) verra les quarts de finale. Il a battu le Jordanien Zeyad Eishaih Hussein Eashash (3-2) et a désormais rendez-vous avec l'Irlandais Aidan Walsh vendredi. Côté féminin, en moins de 69 kilos, la Mozambicaine Alcinda Helena Panguana a dominé la Kényane Elizabeth Akinyi par arrêt de l'arbitre. En quarts de finale vendredi, la Chinoise Hong Gu l'attend. Hormis ces deux qualifications, ce mardi a été une hécatombe pour les boxeurs et boxeuses d'Afrique engagés en huitièmes de finale.

Le boxeur mauricien Merven Clair lors de son combat face au Jordanien Zeyad Eishaih Hussein Eashash, le 27 juillet 2021. REUTERS - UESLEI MARCELINO

En moins de 69 kilos, le Camerounais Albert Mengue Ayissi a été arrêté par l'Irlandais Aidan Walsh (5-0), l'Ougandais Shadiri Bwogi a subi la loi du Géorgien Eskerkhan Madiev (3-1) et le Zambien Stephen Zimba a perdu face au Russe Andreï Zamkovoi (4-1).

Chez les poids lourds (moins de 91 kilos), l'Algérien Abdelhafid Benchabla s'est incliné en huitièmes face au Russe Muslim Gadzhimagomedov (5-0). Même sort pour le Marocain Youness Baalla contre le Néo-Zélandais David Nyika (5-0) dans la même catégorie. Défaite également pour la Marocaine Oumayma Bel Ahbib (moins de 69 kilos) contre l'Ukrainienne Anna Lysenko (5-0), et pour le Kényan Elly Ajowi Ochola (poids lourds) face au Cubain Julio la Cruz (5-0).

JUDO

L’Égyptien Mohamed Abdelaal (moins de 81 kilos) a remporté son combat au premier tour contre le Hongrois Attila Ungvari avant de s’incliner au deuxième tour contre le médaillé de bronze des derniers Championnats d’Europe, l’Italien Christian Parlati. Le Comorien Housni Thaoubani, dans la même catégorie, est tombé au premier tour face au Suédois Robin Pacek, comme la Malgache Damiella Nomenjanahary (moins de 63 kilos) contre l’Italienne Maria Centracchio. Quant à la Capverdienne Sandrine Billiet, elle a remporté son premier combat contre l'Ouzbek Farangiz Khojieva, puis s'est inclinée en seulement 20 secondes au tour suivant face à la Française Clarisse Agbégnénou, sacrée championne olympique quelques heures plus tard.

RUGBY À 7

L’Afrique du Sud a réalisé un carton temps avec une troisième victoire dans la poule C. Les Blitzboks ont décroché leur troisième face aux Etats-Unis au stade de Tokyo mardi (17-12). Ils ont terminé en tête de leur groupe. Mais sept heures plus tard, en quarts de finale, les Sud-Africains ont sombré face à l'Argentine. Les Pumas, bien qu'en infériorité numérique très vite en première période, ont réalisé un match remarquable pour l'emporter sans discussion (19-14). Un vrai camouflet pour l'Afrique du Sud, bronzée en 2016 et qui rêvait d'or.

Le Kenya, lui, a subi une troisième défaite en autant de matches dans la même poule C. L’Irlande a eu le dernier mot face aux Shujaa (12-7). Dans leur match de classement face au Japon, les Kényans ont sauvé l'honneur avec une victoire nette (21-7).

Le Sud-Africain Selvyn Davids taclé par les Argentins au stade de Tokyo, le 27 juillet 2021. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

BASKET

Opposées aux États-Unis d’entrée de compétition, les Nigérianes n’ont pas eu à rougir. La Team USA, invaincue aux JO depuis 1992, l’a emporté, mais le Nigeria lui a tenu la dragée haute (81-72). Les D’Tigeress menaient 20-17 après le premier quart-temps. Les Américaines ont haussé le ton ensuite (27-12 dans le deuxième, 26-18 dans le troisième). La réaction des championnes d’Afrique en titre (22-11 dans le quatrième) n’a pas suffi. Les Nigérianes affronteront la France vendredi dans leur deuxième match du groupe B.

We’re proud of D’Tigress!



Played the No. 1 team in the world and made it tough for them. They never quit. 👏#Tokyo2020 pic.twitter.com/RKKxOdpK3x — D’Tigers | Nigeria Basketball #Tokyo2020 (@NigeriaBasket) July 27, 2021

TENNIS DE TABLE

Un petit tour et puis s’en va. Le Nigérian Quadri Aruna a été battu dès son entrée en lice en simple par le Brésilien Gustavo Tsuboi (4 manches à 2). L’Égyptienne Dina Meshref, qui avait remporté son premier match dimanche, s’est inclinée au deuxième tour mardi face à la Néerlandaise Britt Eerland (4 manches à 3). Un résultat frustrant, sachant qu’elle avait glané les trois premières manches. La pongiste a encore le tournoi féminin par équipes à disputer, dimanche 1er août. L’Égypte affrontera la Roumanie.

L’Égyptien Omar Assar, qui a gagné au premier tour en simple lundi, a enchaîné sur le même rythme mardi au deuxième tour avec un succès face au Suédois Mattias Falck (4 manches à 3), vice-champion du monde 2019. Quelques heures après, il a retrouvé le redoutable taïwanais Chuan Chih-yuan…

HALTÉROPHILIE

Les deux athlètes engagées mardi n’ont pas brillé. En moins de 59 kilos (groupe B), la Botswanaise Magdeline Moyengwa a terminé dernière : elle a soulevé 70 kilos à l’arraché mais a échoué à ses trois tentatives à 80 kilos à l’épaulé-jeté. Même destin pour la Tunisienne Chaïma Rahmouni en moins de 64 kilos (groupe B) : elle a soulevé 91 kilos à l’arraché mais a échoué deux fois à 110 kilos et une fois à 111 kilos à l’épaulé-jeté.

TIR

En tir à la carabine à air comprimé à 10m (équipes mixtes), les Égyptiens Alzahraa Shaban et Osama Elsaeid ont terminé à la 28e et avant-dernière place de la première manche de qualifications, avec un score de 617,5. Leur parcours s’est arrêté là.

Au pistolet à air comprimé à 10m (équipes mixtes), sur les 20 tandems qui ont pris part à la première manche de qualifications, les Égyptiens Radwa Abdel Latif et Samy Abdel Razek ont terminé à la 18e place (score de 563-11x), tandis que les Tunisiens Olfa Charni et Ala Alothmani ont terminé à la 19e place (score de 561-15x). La suite de la compétition se poursuit sans eux.

TIR À L’ARC

L’Égyptien Youssof Tolba a été battu au premier tour par le Kazakh Denis Gankin (6-4). Le Malawite a subi le même sort face au Sud-Coréen Je Deok Kim (6-0). Pas davantage de réussite pour la Tunisienne Rihab Elwalid, battue au premier tour par la Mexicaine Aida Roman (6-2).

VTT

La Sud-Africaine Candice Lill a terminé à la 28e place de la course en 1 heure 26 minutes et 20 secondes, à 10’34 de la Suissesse Jolanda Neff, sacrée championne olympique. C’est même un triplé suisse avec Sina Freï en argent et Linda Indergand en bronze. La Namibienne Michelle Vorster n’a pas été classée car elle a accusé trois tours de retard.

TRIATHLON

La Sud-Africaine Simone Ackermann a terminé à la 17e place en 2 heures 1 minute et 14 secondes, à 5’38 de Flora Duffy, première médaillée d’or de l’histoire des Bermudes. Sa compatriote Gillian Sanders et l’Égyptienne Basmla Elsalamoney ont terminé hors course.

BEACH VOLLEY

La paire marocaine Mohamed Abicha-Zouheir El Graoui a subi un deuxième revers de rang dans la poule E du premier tour. Ils ont perdu face aux Brésiliens Evandro Goncalves Oliveira Junior et Bruno Oscar Schmidt (2 sets à 0). Il leur reste un match à jouer vendredi face aux Chiliens Esteban et Marco Grimalt.

Le volleyeur marocain Zouheir El Graoui, le 27 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - PILAR OLIVARES

WATER POLO

L’équipe masculine d’Afrique du Sud n’a pas vu le jour, une nouvelle fois, dans le bassin du centre de Tatsumi. Déjà giflés par l’Italie dimanche (21-2), les Sud-Africains ont été nettement battus par les États-Unis mardi (20-3). Ils sont derniers du groupe A avant de se mesurer à la Hongrie jeudi.

HOCKEY

Troisième match et troisième défaite pour les Sud-Africains. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a déposé les armes face à la Belgique (9-4). L'« AmaStokkie » est dernière de la poule avec aucun point au compteur. Prochain match : Afrique du Sud-Allemagne jeudi.

VOILE

En skiff 49er FX féminin, les jumelles tunisiennes Eya et Sarra Guezguez n'ont pas fini leur première course et ne se sont pas présentées à leur deuxième et troisième courses.

En dériveur solitaire Laser Radial féminin, l'Égyptienne Khouloud Mansy a pris la 43e place (5e course) et la 36e place (6e course), tandis que la Mozambicaine Deizy Nhaquile a pris la 44e et dernière place (5e course) et la 41e place (6e course). Leurs 7e et 8e courses sont prévues jeudi.

En dériveur solitaire Laser masculin, le Seychellois Rodney Govinden a pris la 29e place (5e course) et la 32e place (6e course). L'Égyptien Aly Badawy, de son côté, a pris la 33e place (5e course) et la 30e place (6e course). Leurs 7e et 8e courses sont prévues jeudi.

En dériveur solitaire lourd masculin, le Sud-Africain Leo Davis a terminé 17e de sa première course. A sa 2e course, il a terminé 19e et dernier. Ses 3e et 4e courses auront lieux mercredi.

Enfin, en skiff 49er masculin, les Sud-Africains Benjamin Daniel et Alxer Burger se sont classés 13e de leur première course. Les 2e, 3e et 4e sont au programme de mercredi.

TAEKWONDO

La journée n’a pas été prolifique pour les représentants africains. Médaillé d’argent aux JO 2016, le Nigérien Abdoul Razak Issoufou Alfaga a été éliminé prématurément. Il a été éjecté dès son premier combat, face à Seydou Gbané. Puis l’Ivoirien a à son tour été battu, ruinant les chances du Nigérien d’être repêché pour la médaille de bronze. Seydou Gbané a été sorti par un Cubain aux repêchages. L’Ivoirienne Aminata Charlene Traoré a elle perdu son combat contre la française Althéa Laurin en repêchage alors qu’il y avait une médaille de bronze à la clef.

BADMINTON

En simple femmes dans le tour préliminaire, l’Egyptienne Doha Hany s’est inclinée face à une représentante de la Turquie. La Nigériane Dorcas Ajoke Adesokan n’est pas parvenue à battre une représentante de la Corée du Sud. En double femmes, les Egyptiennes Doha Hany et Hadia Hosni n’ont pas réussi à s’imposer face aux adversaires canadiennes. En double hommes, la paire nigériane composée de Godwin Olofua et Anuoluwapo Juwon Opeyori a perdu face aux Russes (sous bannière neutre).

FOOTBALL

Les Zambiennes ont été éliminées du tournoi après la défaite face au Brésil (1-0).

HANDBALL

L’Angola a perdu face à la Norvège lors du tour préliminaire du groupe A (30-21). Pour le moment, les Angolaises sont à la dernière place de leur groupe avant d'affronter les Pays-Bas jeudi 29 juillet.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne