Tokyo 2021: l'organisation olympique néerlandaise dénonce des conditions d'isolement « inacceptables »

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'organisation olympique néerlandaise a dénoncé mardi 27 juillet les conditions d'isolement « inacceptables » des six membres de l'équipe néerlandaise testés positif au Covid-19 à Tokyo. Les sportifs contaminés sont enfermés dans de « très petites pièces » qu'ils ne peuvent pas aérer et ne voient pas la lumière du jour, a déploré NOC-NSF, fusion du Comité olympique néerlandais (NOC) et de la Fédération sportive néerlandaise (NSF). « Ce qui se passe ici est inacceptable », a déclaré Maurits Hendriks, directeur technique de NOC-NSF, lors d'une conférence de presse à Tokyo. « Ce n'est pas ce qu'on attend de l'organisation japonaise quand il s'agit d'isoler. Ces personnes voient leur rêve olympique s'envoler et sont ensuite à nouveau mises dans de mauvaises conditions », a-t-il ajouté. NOC-NSF a demandé à l'ambassadeur néerlandais au Japon d'utiliser ses contacts pour que ces préoccupations puissent être entendues « au plus haut niveau ».