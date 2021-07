Tokyo 2021: les footballeurs français éjectés des Jeux olympiques

L’équipe de France olympique de football a été éliminée dès le premier tour des Jeux de Tokyo 2021, ce 28 juillet à Yokohama, après une déroute 4-0 face au Japon. Pour André-Pierre Gignac, attaquant et capitaine de la sélection, rien n’a été fait pour aider les Bleuets à briller durant ces JO.

De notre envoyé spécial à Yokohama,

C’est sous un ciel orageux et dans une ambiance morne que l’équipe de France de football a quitté les Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 28 juillet à Yokohama. Après un cinglant revers face au Mexique (1-4) et une victoire heureuse face à l’Afrique du Sud (4-3), les Bleuets ont été balayés 4-0 par une sélection japonaise nettement plus à l’aise collectivement et portée par l’excellent ailier du Real Madrid, Takefusa Kubo.

C’est d’ailleurs lui qui a ouvert le score d’une reprise, avant que le latéral Hiroki Sakai ne creuse l’écart en profitant lui aussi d’un ballon repoussé (2-0, 34e). En deuxième période, le naufrage s'est poursuivi. Koji Miyoshi a corsé l’addition (3-0, 70e) juste avant que Randal Kolo Muani ne soit expulsé pour une vilaine semelle (72e). Puis Daizen Maeda a clôturé le festival durant les arrêts de jeu (4-0, 90e+1).

« Ce soir, on est tombé contre plus fort que nous, a admis le capitaine de l’équipe de France, André-Pierre Gignac. Face au Mexique aussi, on était tombé sur plus fort que nous. Quand tu prends 11 buts dans une compétition de ce niveau-là, ça ne pardonne pas ».

Gignac : « Dans ces conditions, c’est trop compliqué ! »

Privés de ses meilleurs joueurs de 24 ans et moins [1] et d’une bonne préparation, cette équipe de France olympique a, de fait, abordé ces Jeux olympiques de Tokyo 2021 dans des conditions loin d’être optimales. « Il ne faut pas chercher d’excuses mais c’est vrai que c’était compliqué, abonde Gignac. Le Japon joue à la maison, il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe. Collectivement, ils sont très forts. Ils ont commencé à se préparer au mois de juin. Ils ont disputé six ou sept matches amicaux. Il n’y a pas de secrets dans le football. Les Japonais évoluent ensemble depuis très longtemps. Ils sont prêts. Les Mexicains, pareil ».

Il ajoute, au sujet de son expérience olympique : « Je suis venu à Tokyo pour faire quelque chose, pour donner le meilleur de moi-même, pour essayer de passer le premier tour, de ramener une médaille à la France. Mais, dans ces conditions, c’est trop compliqué ! »

Le vétéran conclut, à l’attention des clubs qui n’ont pas voulu lâcher leurs joueurs pour Tokyo 2021 mais aussi des autres acteurs du football français : « J’espère seulement qu’en 2024, pour les Jeux de Paris, ils seront plus cléments avec la sélection olympique… »

[1] Les équipes masculines de football qui disputent le tournoi olympique doivent d'habitude être composées de joueurs de 23 ans et moins et ont droit à trois joueurs plus âgés. Mais, en raison, du report des JO, des joueurs de 24 ans ont été autorisés à Tokyo.

