Tokyo 2021: plus de Français en lice en tennis

Texte par : RFI Suivre

Il n'y a plus de Français en lice dans les tournois de tennis des Jeux olympiques de Tokyo après les éliminations d'Ugo Humbert et de Jérémy Chardy en quarts de finale jeudi 29 juillet, battus respectivement par Karen Khachanov et Alexander Zverev, l'Allemand qui défiera vendredi en demi-finales le N.1 mondial Novak Djokovic. Les Bleus du tennis en ont fini avec les JO 2021 et repartiront donc sans médailles, avec quelques désillusions, notamment côté féminin où, à l'exception de Fiona Ferro, elles ont toutes été éliminées d'entrée, alors que la plus grande chance de médailles bleue sur le papier, la paire de double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert, n'a pas dépassé le premier tour.